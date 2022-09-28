شاهد.. "تعليم شقراء" تحتفي باليوم الوطني 92 "حفل ومعرض".. وفعاليات المدارس تستمر أسبوعاً

وأقيمت فعاليات الاحتفاء باليوم الوطني في جميع مدارس البنين والبنات طيلة أسبوع كامل، حيث بدأت يوم الأحد الماضي، وتستمر حتى يوم غد الخميس من أجل تعزيز حب الوطن في نفوس الناشئة، وغرس الطاعة والولاء لولاة الأمر لدى الطلاب والطالبات والحفاظ على مقدرات الوطن.