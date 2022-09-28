شاهد.. "تعليم شقراء" تحتفي باليوم الوطني 92 "حفل ومعرض".. وفعاليات المدارس تستمر أسبوعاً

احتفلت إدارة تعليم شقراء، بمشاركة جميع الطلاب والطالبات في مختلف مراحل التعليم، بمناسبة اليوم الوطني 92 الذي يوافق يوم الجمعة الموافق 1444/2/27هـ ذكرى توحيد المملكة على يد المؤسس الملك عبدالعزيز، طيب الله ثراه.
وأقيمت فعاليات الاحتفاء باليوم الوطني في جميع مدارس البنين والبنات طيلة أسبوع كامل، حيث بدأت يوم الأحد الماضي، وتستمر حتى يوم غد الخميس من أجل تعزيز حب الوطن في نفوس الناشئة، وغرس الطاعة والولاء لولاة الأمر لدى الطلاب والطالبات والحفاظ على مقدرات الوطن.
وأقامت إدارة التعليم صباح اليوم حفلها الرسمي على مسرح الإدارة، برعاية محافظ شقراء عادل البواردي، وحضور مدير التعليم الدكتور إبراهيم الحسن، ومساعده للشؤون المدرسية الدكتور عادل الزايدي، ومساعده للشؤون التعليمية الدكتور عبيد الحمادي، ومديري الإدارات ورؤساء الأقسام، والمشرفين التربويين، ومديري المدارس.
واشتمل الحفل على الكثير من البرامج الوطنية، والفعاليات والمناشط التراثية، إذ قدم الحفل الطالبان محمد الشعلان من ثانوية ثرمداء وخالد المجلي من ثانوية مرات، فيما قرأ القرآن الطالب أنس الشتوي من متوسطة الإمام الشاطبي بشقراء.
وألقى مدير التعليم الدكتور إبراهيم الحسن كلمةً بتلك المناسبة، هنأ فيها القيادة ومنسوبي التعليم وأبناءه وبناته الطلاب والطالبات باليوم الوطني، مبيناً الملاحم التاريخية التي سطرها المؤسس الملك عبدالعزيز، رحمه الله، مشيداً بمنجزات الوطن في ظل قيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان، حفظهما الله.
وخلال الحفل استمتع الجميع بمشاهدة أوبريت بعنوان "رفرفي يا راية العز"، من إلقاء الطالبتين: ليان ولين السريحي ومشاركة عدد من طلاب وطالبات المدارس الابتدائية، ثم شاهد الحضور عرضاً مرئياً بعنوان "رؤية وطن نماء و عطاء"، ثم استمع الجميع لإلقاء فردي قدمه الطالب سلطان العتيبي من مدرسة المنار الابتدائية.
تلا ذلك إلقاء فردي بعنوان "العز والمجد " للطالب عبدالرحمن المقحم من مدرسة الوقف المتوسطة، ثم تابع الجميع فقرة "قصص وطنية" للراوي عبدالرحمن الدعيلج.
وفي نهاية الحفل تم تكريم المؤسسات الراعية والمشاركين من خارج الإدارة بعدد من الدروع سلمها المحافظ ومدير التعليم.
بعد ذلك توجه الجميع إلى معرض الرسوم الوطنية، والأعمال الفنية، وتجولوا في أجنحته التي تعبر عن حب الوطن، كما سجل زوار المعرض مشاعرهم تجاه اليوم الوطني على اللوحة المخصصة لذلك في المعرض.