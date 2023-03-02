بمساحة 36 ألف م2.. محافظ القنفذة يدشن مشروعي الكورنيش الجنوبي والملعب الرياضي

دشن محافظ القنفذة محمد بن عبدالعزيز القباع، مشروعي تطوير الكورنيش الجنوبي والملعب الرياضي على مساحة إجمالية تقدر بـ36 ألف م2، فيما وضع حجر الأساس لمشروع تطوير الحديقة العامة على مساحة 80 ألف م2، بحضور وكيل أمين جدة لبلديات المحافظات محمد حسن الزهراني، وعدد من مسؤولي الجهات الحكومية وعمد الأحياء، ورجال الأعمال بالمحافظة.