بمساحة 36 ألف م2.. محافظ القنفذة يدشن مشروعي الكورنيش الجنوبي والملعب الرياضي

دشن محافظ القنفذة محمد بن عبدالعزيز القباع، مشروعي تطوير الكورنيش الجنوبي والملعب الرياضي على مساحة إجمالية تقدر بـ36 ألف م2، فيما وضع حجر الأساس لمشروع تطوير الحديقة العامة على مساحة 80 ألف م2، بحضور وكيل أمين جدة لبلديات المحافظات محمد حسن الزهراني، وعدد من مسؤولي الجهات الحكومية وعمد الأحياء، ورجال الأعمال بالمحافظة.
وأوضح رئيس بلدية القنفذة فايز بن معيض الشهري أن مشروع تطوير الواجهة البحرية "الكورنيش الجنوبي" بالمحافظة يمتد على مساحة 28 ألف م2 والذي يعد امتدادًا لسلسلة المشاريع التي تنفذها أمانة جدة ضمن المبادرات التطويرية للخدمات البلدية وتحسين جودة الحياة كإحدى مستهدفات رؤية السعودية 2030م، وبما يحقق نقلة نوعية في المحافظة نحو تحقيق المزيد من رفاهية المواطنين والمقيمين والزوار.
وأضاف "الشهري" أن المشروع يشمل مسطحات خضراء وممشى رياضيًا على البحر وألعاب أطفال وجلسات، بجانب منطقة تم تهيئتها للأسر المنتجة بما يلبي احتياجات جميع شرائح المجتمع، مبينًا أن مشروع الملعب الرياضي يقع على مساحة 8 آلاف م2، والذي يتميز بمدرجات للجمهور ومنصة شرفية.
وقال "الشهري": إن محافظة القنفذة ستشهد أحد أهم مشاريع الأنسنة التي ستسهم في تحسين جودة الحياة، حيث وضع حجر الأساس لمشروع تطوير الحديقة العامة على مساحة 80 ألف م2، وستضم الحديقة جلسات ومسطحات خضراء ومنطقة ألعاب ومسرحًا للفعاليات.