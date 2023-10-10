"الندوة العالمية" تعقد ملتقى حول الذكاء الاصطناعي في البوسنة والهرسك

شارك أكثرُ من ثمانين طالبًا وطالبة ومدرسًا، وعددٌ من أصحاب الشركات التقنية، في ملتقى الذكاء الاصطناعي حول "ابتكارات الذكاء الاصطناعي في الرعاية الصحية واللغة"، في البوسنة والهرسك.