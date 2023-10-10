"الندوة العالمية" تعقد ملتقى حول الذكاء الاصطناعي في البوسنة والهرسك

شارك أكثرُ من ثمانين طالبًا وطالبة ومدرسًا، وعددٌ من أصحاب الشركات التقنية، في ملتقى الذكاء الاصطناعي حول "ابتكارات الذكاء الاصطناعي في الرعاية الصحية واللغة"، في البوسنة والهرسك.
وعقد الملتقى مركزُ التدريب والتطوير التابع لمكتب الندوة العالمية للشباب الإسلامي في البوسنة والهرسك، بالتعاون مع منصة التعليم العميق: deeplearning.ai، ومشاركة الجامعة الدولية بسراييفو.
ويهدف الملتقى إلى تعريف المشاركين بآخر مستجدّات مجال الذكاء الاصطناعي وإنجازات البوسنيين فيه، والتعرف على الإمكانات التطويرية والتحديثية المتاحة في هذا المجال على مستوى البوسنة والهرسك.
وقال مدير مكتب الندوة في البوسنة والهرسك محمد صباغ: إن مركزَ الندوة للتطوير والتدريب يواصل جهودَه في مجال التعليم والتدريب، وإكساب الشباب العديدَ من المهارات التأهيلية والعلمية ورفع الكفاءة المعرفية التي تُصقل خبراتهم وترفع قدراتهم في شتّى الميادين العلمية، خصوصًا في المجال التقني والتكنولوجي.
وثمّن "صباغ" جهودَ المملكة العربية السعودية حكومةً وشعبًا في تقديم الدعم المتواصل للارتقاء بالشباب عبر هذه البرامج العلمية التي تفيدهم وتنمّي قدراتهم.