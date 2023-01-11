نفّذها "المدني".. "محافظ الزلفي" يقف على فرضية "سيول جارفة" بحي عريعرة

أشرَفَ محافظ الزلفي مسفر بن غالب العتيبي، على تنفيذ خطة الدفاع المدني بالمحافظة لفرضية سيول جارفة في حي "عريعرة" بقيادة مدير إدارة الدفاع المدني بالزلفي العميد عبدالرحمن بن محمد المدعج.
وجاءت الفرضية للوقوف على جاهزية فِرَق الدفاع المدني والجهات المساندة لها في مواجهة أخطار الأمطار والسيول، وسرعة الاستجابة لأي طارئ لا قدر الله، وتطبيق عمليات الإخلاء والإيواء في المواقع المتضررة، كذلك للوقوف على جاهزية الفِرَق الميدانية في التعامل مع مثل هذه الحالات ومعالجة السلبيات.
وشارك الدفاعَ المدني خلال تنفيذ الخطة الفرضية: عددٌ من الجهات الحكومية، واللجان التطوعية، ومجموعة من المتطوعين الأفراد.
من جانب آخر الْتقى محافظ الزلفي مسفر بن غالب العتيبي بمكتبه في ديوان المحافظة، رئيسَ مجلس إدارة جمعية مشاة الزلفي عبدالله القشعمي يرافقه عدد من أعضائها، تخلل اللقاء استعراض لبعض أعمال وبرامج الجمعية خلال الفترة الماضية، كما تَسَلم التقرير السنوي للجمعية؛ مشيدًا بما تُقدمه من أعمال وبرامج مميزة، ساهمت في تعزيز السلوكيات الصحية والإيجابية لدى أفراد المجتمع.