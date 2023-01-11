نفّذها "المدني".. "محافظ الزلفي" يقف على فرضية "سيول جارفة" بحي عريعرة

وجاءت الفرضية للوقوف على جاهزية فِرَق الدفاع المدني والجهات المساندة لها في مواجهة أخطار الأمطار والسيول، وسرعة الاستجابة لأي طارئ لا قدر الله، وتطبيق عمليات الإخلاء والإيواء في المواقع المتضررة، كذلك للوقوف على جاهزية الفِرَق الميدانية في التعامل مع مثل هذه الحالات ومعالجة السلبيات.