"تنمية شرورة" تنظم حفلًا بمناسبة يوم التطوع السعودي والعالمي

نظّم فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بنجران، ممثلًا بمركز التنمية الاجتماعية بشرورة، حفل يوم التطوع السعودي والعالمي.
جاء ذلك تزامنًا مع يوم التطوع السعودي والعالمي "عطاء وطن" الذي يصادف الخامس من ديسمبر كل عام.
أقيم الحفل على شرف محافظ شرورة موفّق بن عبدالهادي العنزي، بحضور المدير العام لفرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة نجران عمر بن محمد النعمي، ورؤساء عدد من الجهات الحكومية والأهلية بمحافظة شرورة.
وانطلقت الاحتفالية، بحديقة الملك عبدالعزيز، بحفل خطابي وقصيدة بهذه المناسبة، بالإضافة لعرض مرئي عن جهود الجهات الحكومية والأهلية في مبادرة استقبال الحجاج بمنفذ الوديعة الحدودي.
ونُظم معرض مصاحب للحفل عن الجهود والأعمال التطوعية شارك فيه عدد من الجهات الحكومية والأهلية بالمحافظة يستمر لمدة يومين، وقد تجوّل راعي الحفل ومرافقيه على أرجاء المعرض، واستمع لشرح مبسط لتلك الجهود من القائمين على أقسامه.
وفي ختام اللقاء، كرّم راعي الحفل أبرز المتطوعين والمتطوعات كأفراد، وكذلك الفرق التطوعية المشاركة والجهات الحكومية والأهلية المفعّلة للفرص التطوعية لمنصة العمل التطوعي بمحافظة شرورة خلال 2022م.