"تنمية شرورة" تنظم حفلًا بمناسبة يوم التطوع السعودي والعالمي

ونُظم معرض مصاحب للحفل عن الجهود والأعمال التطوعية شارك فيه عدد من الجهات الحكومية والأهلية بالمحافظة يستمر لمدة يومين، وقد تجوّل راعي الحفل ومرافقيه على أرجاء المعرض، واستمع لشرح مبسط لتلك الجهود من القائمين على أقسامه.