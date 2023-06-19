كشافة "تقني الرياض" تنطلق اليوم لخدمة الحجاج بموسم حج 1444هـ

وأكد نائب مدير عام الإدارة عمر بن عبدالعزيز العبيد في حفل أُقيم في الكلية التطبيقية للبنين بالرياض بهذه المناسبة، أن هذا العمل هو واجب ديني ووطني يكسب الفرد شرفًا بأدائه وحثهم على الصبر والتفاني في خدمة حجاج بيت الله الحرام وتمثيل المنطقة خير تمثيل.