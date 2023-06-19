كشافة "تقني الرياض" تنطلق اليوم لخدمة الحجاج بموسم حج 1444هـ

تشارك الإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بمنطقة الرياض في خدمة حجاج بيت الله الحرام في موسم حج هذا العام 1444هـ من خلال مشاركة 7 فرق كشفية من المنشآت التدريبية بالمنطقة التي انطلقت لأداء هذه المهمة.
وتضم الفرق الكشفية 112 جوالاً وكشافًا من 10 منشآت تدريبية مكملة جهود منسوبي المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني للبذل الدؤوب في تسخير سائر الإمكانات لشرف خدمة هذه الشعيرة .
وأكد نائب مدير عام الإدارة عمر بن عبدالعزيز العبيد في حفل أُقيم في الكلية التطبيقية للبنين بالرياض بهذه المناسبة، أن هذا العمل هو واجب ديني ووطني يكسب الفرد شرفًا بأدائه وحثهم على الصبر والتفاني في خدمة حجاج بيت الله الحرام وتمثيل المنطقة خير تمثيل.