برعاية أمير الباحة.. تدشين معرض صناع العطور السادس

تحت رعاية الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة الباحة، وضمن فعاليّات "صيف الباحة أجمل"، تم تدشين معرض صناع العطور السادس بمنطقة الباحة لأول مرة في المنطقة بالشراكة مع الغرفة التجارية بالباحة، وذلك على طريق الملك عبدالعزيز بجوار الأمانة، بحضور وكيل إمارة منطقة الباحة للشؤون الأمنية محمد مانع الدوسري، ورئيس مجلس إدارة غرفة الباحة محمد بن سعيد المعجباني وعدد كبير من الزوار.
وقال حاتم القرشي مدير شركة ريفان لتنظيم المعارض والمؤتمرات ومدير معرض صناع العطور بالباحة إن المعرض يضم أكثر من 55 علامة تجارية في مكان واحد وبمساحة تفوق 3000م2 حيث تمتد فعاليّاته إلى 7 أغسطس ولمدة 14 يومًا، وسيقدم منتجات متنوعة من العطور تُمكن الزوار من تجربة واقتناء أفضل العطور الشرقيّة والغربيّة، وخوض تجربة الاختيار في ظل توفر الخيارات التي يُقدمها صُنّاع العطور في مساحاتهم في جو من التنافسيّة لتقديم أفضل ما لديهم للزوار، ويعزز من العمليات التسويقيّة لصيف الباحة، والذي تشكل له مثل هذه المعارض رافدًا حيويًا لتعزيز السياحة الداخلية وعامل جذب للزوار والمصطافين.
ويفتح المعرض أبوابه للزوار بين الساعة 4 عصرًا وحتى منتصف الليل، ويقدم في ساحته الخارجية جميع الخدمات التي يحتاج إليها الزوار من مقاهٍ مختصة ومطاعم ومنطقة جلوس للاستمتاع بأجواء المعرض.
من جهة أخرى، عبّر رئيس غرفة الباحة عن عظيم شكره وامتنانه للأمير الدكتور حسام بن سعود على رعايته ودعمه واهتمامه لكل ما يُسهم في جودة عمل الغرفة التجارية وتوجيهاته الدائمة لتحويل صيف الباحة إلى كرنفال استثنائي ومتنوع لخدمة أهالي المنطقة وزوارها الكرام.