برعاية أمير الباحة.. تدشين معرض صناع العطور السادس

وقال حاتم القرشي مدير شركة ريفان لتنظيم المعارض والمؤتمرات ومدير معرض صناع العطور بالباحة إن المعرض يضم أكثر من 55 علامة تجارية في مكان واحد وبمساحة تفوق 3000م2 حيث تمتد فعاليّاته إلى 7 أغسطس ولمدة 14 يومًا، وسيقدم منتجات متنوعة من العطور تُمكن الزوار من تجربة واقتناء أفضل العطور الشرقيّة والغربيّة، وخوض تجربة الاختيار في ظل توفر الخيارات التي يُقدمها صُنّاع العطور في مساحاتهم في جو من التنافسيّة لتقديم أفضل ما لديهم للزوار، ويعزز من العمليات التسويقيّة لصيف الباحة، والذي تشكل له مثل هذه المعارض رافدًا حيويًا لتعزيز السياحة الداخلية وعامل جذب للزوار والمصطافين.