محافظ الزلفي يرأس الاجتماع التحضيري للاستعداد للاحتفاء باليوم الوطني ٩٢

وفي نهاية الاجتماع صدر عدد من التوجيهات والقرارات التي تؤكد على العناية بهذه المناسبة، وتشدد على ضرورة الاستعداد لها بجميع التجهيزات المادية والبشرية؛ لتظهر بالصورة التي يتطلّع لها الجميع.