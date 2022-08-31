محافظ الزلفي يرأس الاجتماع التحضيري للاستعداد للاحتفاء باليوم الوطني ٩٢

ترأس محافظ الزلفي مسفر بن غالب العتيبي، صباح اليوم، اجتماع اللجنة العليا للمناسبات والاحتفالات الأول؛ الذي يأتي في إطار التحضيرات للاحتفاء باليوم الوطني ٩٢.
واستهلّ محافظ الزلفي الاجتماع بكلمة بيّن من خلالها أهمية ما تمثّله هذه المناسبة الوطنية السنوية في وجدان كل مواطنة ومواطن من أبناء هذا الوطن المعطاء.
وشهد الاجتماع مناقشة جملة من الموضوعات المدرجة في جدول الأعمال، والتي شملت المقترحات والبرامج وتشكيل اللجان.
وفي نهاية الاجتماع صدر عدد من التوجيهات والقرارات التي تؤكد على العناية بهذه المناسبة، وتشدد على ضرورة الاستعداد لها بجميع التجهيزات المادية والبشرية؛ لتظهر بالصورة التي يتطلّع لها الجميع.