محافظ جدة يكرّم 1114 متفوقًا ومتفوقة للعام الدراسي 1444هـ

كرّم محافظ جدة الأمير سعود بن عبدالله بن جلوي، اليوم الخميس، أوائل الطلاب والطالبات للعام الدراسي 1444هـ، البالغ عددهم 1114 متفوقًا ومتفوقة.
جاء ذلك خلال حفل "سفراء التفوق" الذي نظمته الإدارة العامة للتعليم بمحافظة جدة، بحضور رئيس جامعة الملك عبدالعزيز الدكتور طريف بن يوسف الأعمى، وعدد من قيادات تعليم جدة وأولياء أمور الطلبة المكرمين، وذلك بقاعة الملك فيصل للمؤتمرات بالجامعة.
وبدأ الحفل بكلمة لمدير التعليم بمحافظة جدة منال اللهيبي، قدّمت خلالها الشكر لمحافظ جدة، على رعايته للحفل وحرصه على مشاركة المتفوقين فرحة تفوقهم.
ونوّهت إلى الدعم والاهتمام الذي توليه القيادة الرشيدة للارتقاء بالتعليم وتجويد مخرجاته من خلال رؤية المملكة 2030م، وبناء جيل متعلم منتمٍ لوطنه يحمل مهارات المستقبل لينافس عالميًا في شتى المجالات.
عقب ذلك شاهد المحافظ والحضور أوبريت "نظرة فخر"، قدّمه طلاب وطالبات تعليم جدة.
ثم ألقى الطالب عبدالله آل مسعود، كلمةَ المكرّمين نيابة عنهم، وفي الختام كرّم الأمير سعود بن جلوي، الرعاة وشركاء النجاح.