تزامنًا مع "اليوم الدولي للفاقد والمهدر".. "إكرام" تُنظم معرضًا توعويًّا بمكة

نظّمت جمعيةُ "إكرام" لحفظ الطعام بمكة المكرمة، تزامنًا مع "اليوم الدولي للتوعية بالفاقد والمهدر من الأغذية"؛ معرضًا توعويًّا في ساحة جامع الراجحي بحي النسيم.
واستقطب المعرضُ العديدَ من الزوار؛ حيث تمّ توزيع منشورات توعوية تهدف إلى زيادة الوعي بأهمية الحدّ من هدر الطعام والحفاظ عليه.
وتضمّن المعرضُ أنشطةً متنوعة استهدفت مختلف شرائح المجتمع؛ ما عزّز من تفاعل الجمهور مع أهداف الجمعية ورسالتها في الحفاظ على الموارد الغذائية.
كما استعرضت الفعالية إنجازات الجمعية الأخيرة، بما في ذلك توقيع اتفاقيات تهدف إلى المساهمة في الحدّ من هدر الطعام، ضمن تعزيز الأمن الغذائي ودعم تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030.
من جانبه قال المدير التنفيذي لجمعية إكرام أحمد بن حربي المطرفي: إن هذه الفعالية تأتي ضمن الجهود المستمرّة للجمعية لنشر الوعي حول قضية الفاقد والمهدر من الأغذية.
وأضاف "المطرفي": "نسعى من خلال هذه الفعاليات والشراكات إلى تقديم الطعام الفائض للمحتاجين، مع التأكيد على الدور المحوري الذي يلعبه كل فرد في المجتمع للحدّ من هذه الظاهرة التي تؤثر على استدامة الموارد.
يذكر أن أحدث الإحصائيات الصادرة عن وزارة الزراعة، تشير إلى أن الهدر الغذائي في السعودية يكلف نحو 40 مليار ريال سنويًّا؛ حيث تصل نسبة الغذاء المهدر إلى أكثر من 33%. كما تؤكد الوزارة أن الفرد في المملكة يهدر ما يقارب 184 كجم من الطعام سنويًّا.