تزامنًا مع "اليوم الدولي للفاقد والمهدر".. "إكرام" تُنظم معرضًا توعويًّا بمكة

يذكر أن أحدث الإحصائيات الصادرة عن وزارة الزراعة، تشير إلى أن الهدر الغذائي في السعودية يكلف نحو 40 مليار ريال سنويًّا؛ حيث تصل نسبة الغذاء المهدر إلى أكثر من 33%. كما تؤكد الوزارة أن الفرد في المملكة يهدر ما يقارب 184 كجم من الطعام سنويًّا.