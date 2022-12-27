"جامعة الملك خالد بتهامة" تحصد 10 جوائز تَمَيّز في مجالات وفروع مختلفة

حصد فرع جامعة الملك خالد، 10 جوائز في مجالات وفروع مختلفة في حفل إعلان وتسليم جوائز التميز بالجامعة للعام 2022م، وكان قد حقق المركز الأول في جائزة التميز فرع الإدارة المتميزة.
وحققت كلية العلوم والآداب بمحايل عسير، ست جوائز، حصدت الكلية ضمنها المركز الأول في مجال خدمة المجتمع فرع المسؤولية المجتمعية، وحقق أعضاء هيئة التدريس الجوائز الخمس الأخرى التي تنوعت بين مجالات البحث العلمي والتعليم، وتقديم خدمات التعلم الإلكتروني بمراكز مختلفة.
وحققت كلية العلوم والآداب بالمجاردة، المركز الثاني في مجال خدمة المجتمع فرع المسؤولية المجتمعية، وتَمَيّز فرع الكلية التطبيقية برجال ألمع في مجال التعلم الإلكتروني فرع الكليات بالمركز الأول، وحصدت عميدة الكلية المركز الثالث في ذات المجال فرع عضو هيئة التدريس.
وهنّأ المشرف العام على الفرع الدكتور أحمد بن عاطف الشهري الكليات المتميزة والأعضاء ومنسوبي ومنسوبات الإدارات، آملًا أن يسهم ذلك في دفع المزيد من الجهود نحو تحقيق الريادة والتميز في الأعوام القادمة.