"جامعة الملك خالد بتهامة" تحصد 10 جوائز تَمَيّز في مجالات وفروع مختلفة

وهنّأ المشرف العام على الفرع الدكتور أحمد بن عاطف الشهري الكليات المتميزة والأعضاء ومنسوبي ومنسوبات الإدارات، آملًا أن يسهم ذلك في دفع المزيد من الجهود نحو تحقيق الريادة والتميز في الأعوام القادمة.