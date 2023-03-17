ورشة عمل.. بحث تعزيز الانضباط المدرسي على طاولة "تعليم عسير"

وأضاف "آل ربيّع" أنه جرى خلال الورشة بحث عدد من المحاور المتمثلة في التحديات التي تواجه تعزيز الانضباط المدرسي، والآثار النظامية والسلوكية والقانونية والاجتماعية المترتبة على عدم دقة رصد الغياب في المدارس، وأبرز الحلول التقنية والتثقيفية والسياسات المتبعة على مستوى إدارات التعليم والمدارس التابعة لها في معالجة الانضباط وتعزيزه.