ورشة عمل.. بحث تعزيز الانضباط المدرسي على طاولة "تعليم عسير"

نفذت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة عسير ورشة عمل لمناقشة الانضباط المدرسي والعوامل المؤدية إلى تعزيزه.
وأوضح المساعد للشؤون التعليمية الدكتور سعيد آل ربيّع، أن الورشة استهدفت الميدان التعليمي بما في ذلك أولياء الأمور، كما تم عقد مجموعات تركيز استهدفت طلاب المرحلتين المتوسطة والثانوية نوقش خلالها أسباب الغياب والآثار المترتبة عليه والحلول المقترحة في عينة من المدارس "بنين وبنات"، بالإضافة إلى دعم وتعزيز أفضل الممارسات المطبقة حالياً على مستوى الإدارة ومكاتب التعليم والمدارس.
وأضاف "آل ربيّع" أنه جرى خلال الورشة بحث عدد من المحاور المتمثلة في التحديات التي تواجه تعزيز الانضباط المدرسي، والآثار النظامية والسلوكية والقانونية والاجتماعية المترتبة على عدم دقة رصد الغياب في المدارس، وأبرز الحلول التقنية والتثقيفية والسياسات المتبعة على مستوى إدارات التعليم والمدارس التابعة لها في معالجة الانضباط وتعزيزه.