بحضور مديري ورؤساء جهات حكومية.. محافظ الليث يشارك أبناءه الأيتام مأدبة الإفطار

شارك محافظ الليث عمران بن حسن الزهراني أمس الاثنين أبناءه الأيتام من جمعية رعاية الأيتام بالليث مأدبة الإفطار الجماعي، بحضور عدد من مديري ورؤساء الجهات الحكومية، وجهات القطاع غير الربحي.
ونوه محافظ الليث بما توليه القيادة الرشيدة -حفظها الله- من اهتمام بأبنائها الأيتام، ورعاية شؤونهم، وتلبية احتياجاتهم.. مؤكدًا أهمية تنمية شخصية اليتيم، وزرع القيم الحميدة والفاضلة في نفسه؛ ليكون عنصرًا صالحًا في مجتمعه، وفردًا فاعلاً في وطنه.. مشيدًا بما تقدمه جمعية رعاية الأيتام بالليث من أعمال وخدمات اجتماعية وإنسانية، بما يتسق مع رؤية السعودية 2030 لتحقيق الريادة وصناعة الأثر المجتمعي المستدام.
من جهته، أعرب رئيس مجلس إدارة جمعية رعاية الأيتام بالليث علي بن ناجم العرياني عن شكره لمحافظ الليث على مشاركته الأيتام مأدبة الإفطار، التي تأتي متزامنة مع يوم اليتيم العربي، مثمنًا توجيهاته الرامية إلى تفعيل الدور الريادي للجمعية بتسخير الإمكانات كافة لخدمة ورعاية اليتيم وأسرته.
وأوضح أن الجمعية يستفيد من خدماتها أكثر من 1723 يتيمًا ويتيمة و588 أرملة، وتتوزع أعمالها في محافظة الليث ومراكزها كافة، من خلال حزمة من البرامج النوعية، منها: كفالة الأيتام والأرامل، ترميم المنازل، كسوة العيد، السلة الغذائية والحقيبة المدرسية، التأثيث والأجهزة الكهربائية، رسوم الدراسة الجامعية ورياض الأطفال، نادي عناية وقناديل، سداد فواتير الكهرباء، دورات اللغة الإنجليزية، إقامة الدورات التدريبية، أنشطة إحسان.. علاوة على العمل التطوعي؛ بما يسهم في تنمية مهارة الأيتام، وتحسين كفاءة الخدمات المقدمة لهم، وتوفير بيئة اجتماعية تربوية، تساهم في بناء الشخصية المتكاملة لليتيم، ودمجه في المنظومة المجتمعية، وتمكينه ليكون فردًا منتجًا، يثري بعطائه وفكره جميع مسارات التنمية. مشيرًا إلى تبنِّي الجمعية عددًا من الشراكات مع القطاعَيْن العام والخاص للتأهيل والتعليم والتطوير.