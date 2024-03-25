بحضور مديري ورؤساء جهات حكومية.. محافظ الليث يشارك أبناءه الأيتام مأدبة الإفطار

وأوضح أن الجمعية يستفيد من خدماتها أكثر من 1723 يتيمًا ويتيمة و588 أرملة، وتتوزع أعمالها في محافظة الليث ومراكزها كافة، من خلال حزمة من البرامج النوعية، منها: كفالة الأيتام والأرامل، ترميم المنازل، كسوة العيد، السلة الغذائية والحقيبة المدرسية، التأثيث والأجهزة الكهربائية، رسوم الدراسة الجامعية ورياض الأطفال، نادي عناية وقناديل، سداد فواتير الكهرباء، دورات اللغة الإنجليزية، إقامة الدورات التدريبية، أنشطة إحسان.. علاوة على العمل التطوعي؛ بما يسهم في تنمية مهارة الأيتام، وتحسين كفاءة الخدمات المقدمة لهم، وتوفير بيئة اجتماعية تربوية، تساهم في بناء الشخصية المتكاملة لليتيم، ودمجه في المنظومة المجتمعية، وتمكينه ليكون فردًا منتجًا، يثري بعطائه وفكره جميع مسارات التنمية. مشيرًا إلى تبنِّي الجمعية عددًا من الشراكات مع القطاعَيْن العام والخاص للتأهيل والتعليم والتطوير.