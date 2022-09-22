"تعليم الليث" يطلق فعاليات الحملة الإعلامية للاحتفاء باليوم الوطني 92

أطلقت إدارة التعليم بمحافظة الليث ممثلة في إدارة الإعلام والاتصال، فعاليات الحملة الإعلامية للاحتفاء بمناسبة ذكرى اليوم الوطني الـ92 للمملكة العربية السعودية، وذلك من خلال حزمة من البرامج الإعلامية، والأنشطة الاتصالية التي تنسجم مع حجم المناسبة الوطنية الغالية، والتي بدأت أنشطتها على مستوى إدارة التعليم والمكاتب والمدارس اعتبارًا من اليوم، وتستمر حتى نهاية الأسبوع المقبل.