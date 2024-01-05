تعرَّف على عدد البلاغات التي استقبلتها إدارة "تجربة العميل" بالطائف خلال 2023م

وثمَّنت أمانة محافظة الطائف دور السكان في دعم الأمانة، والتبليغ عن أي شكاوى أو تجاوزات أو ملاحظات، إدراكًا منهم لأهمية دورهم في المحافظة. وبيَّنت الأمانة أنها ستعمل على مضاعفة الجهود لتلافي أي قصور، والتعامل مع جميع البلاغات الواردة إليها بأسرع وقت ممكن.