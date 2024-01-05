تعرَّف على عدد البلاغات التي استقبلتها إدارة "تجربة العميل" بالطائف خلال 2023م

استقبلت إدارة تجربة العميل بأمانة محافظة الطائف خلال (عام 2023م) 81.906 بلاغات، شملت: بلديات المحافظة الفرعية والمرتبطة، والجهات الأخرى الخارجية.
وفي التفاصيل، تمكنت الفِرق الميدانية بأمانة الطائف من إنجاز البلاغات بنسبة تبلغ 99.87%، فيما تسعى الأمانة باستمرار لتحديث وتطوير أنظمتها وخدماتها الرقمية للعملاء والمستفيدين، وذلك في إطار برنامج التحول الوطني للقطاع البلدي، بما يسهم في تحسين مستوى جودة الخدمات البلدية المقدمة للسكان.
وثمَّنت أمانة محافظة الطائف دور السكان في دعم الأمانة، والتبليغ عن أي شكاوى أو تجاوزات أو ملاحظات، إدراكًا منهم لأهمية دورهم في المحافظة. وبيَّنت الأمانة أنها ستعمل على مضاعفة الجهود لتلافي أي قصور، والتعامل مع جميع البلاغات الواردة إليها بأسرع وقت ممكن.