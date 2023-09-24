فعاليات وعروض القوارب.. "بيئة القنفذة" تشارك في فعاليات اليوم الوطني الـ93

شارك مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بمحافظة القنفذة، ضمن فعالياته المستمرة بمناسبة الاحتفال باليوم الوطني 93، في عرض المراكب والقوارب بمناسبة اليوم الوطني بالمشاركة مع قيادة حرس الحدود بالمحافظة على الكورنيش الجنوبي، والكورنيش الغربي لمحافظة القنفذة.
وقال مدير المكتب المهندس حسن بن إبراهيم المعيدي: نفّذ مكتب الوزارة مبادرةً لتوزيع الشتلات تهدف إلى تعزيز الحب والانتماء للوطن ونشر ثقافة التشجير تماشيًا مع مبادرة "السعودية الخضراء"، والسعي إلى زيادة الوعي البيئي والتوعية بأهمية التشجير وزراعة الشتلات؛ للإسهام في تحقيق مستهدفات وزارة البيئة والمياه والزراعة بما يضمن مشاركة فعالة من جميع أفراد المجتمع.
وأضاف "المعيدي" لـ"سبق" أنه شارك في تسليم الشتلات عددًا من المتطوعين من مختلف الشرائح بعد إتاحة المبادرة عبر المنصة الوطنية للعمل التطوعي حرصًا على تشجيع العمل التطوعي وتحفيز المشاركة المجتمعية وتعزيز قيم البذل والعطاء للمحافظة على الوطن الغالي بهذه المناسبة السعيدة.