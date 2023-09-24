فعاليات وعروض القوارب.. "بيئة القنفذة" تشارك في فعاليات اليوم الوطني الـ93

وأضاف "المعيدي" لـ"سبق" أنه شارك في تسليم الشتلات عددًا من المتطوعين من مختلف الشرائح بعد إتاحة المبادرة عبر المنصة الوطنية للعمل التطوعي حرصًا على تشجيع العمل التطوعي وتحفيز المشاركة المجتمعية وتعزيز قيم البذل والعطاء للمحافظة على الوطن الغالي بهذه المناسبة السعيدة.