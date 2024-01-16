"الندوة العالمية" تُدشن مركزًا تنمويًا في النيجر

وقال مدير مكتب الندوة العالمية في النيجر محمد نور: إن المركز يضم مسجدًا جامعًا ومصلى للنساء وفصولاً دراسية وبئرًا ارتوازية وسكنًا للإمام، ويقدم لهم الفرص التعليمية وعددًا من الخدمات الحياتية التي يحتاجها سكان المنطقة، ومنها المياه النقية الصالحة للشرب.