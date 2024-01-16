"الندوة العالمية" تُدشن مركزًا تنمويًا في النيجر

دشن مكتب "الندوة العالمية للشباب الإسلامي" في النيجر، اليوم الثلاثاء، مركزًا تنمويًا جديدًا في العاصمة "نيامي".
جاء ذلك بحضور عدد من التنفيذيين والشعبيين الذين ثمنوا جهود المملكة العربية السعودية الإنسانية حكومة وشعبًا.
وقال مدير مكتب الندوة العالمية في النيجر محمد نور: إن المركز يضم مسجدًا جامعًا ومصلى للنساء وفصولاً دراسية وبئرًا ارتوازية وسكنًا للإمام، ويقدم لهم الفرص التعليمية وعددًا من الخدمات الحياتية التي يحتاجها سكان المنطقة، ومنها المياه النقية الصالحة للشرب.
وبدورهم عبر الأهالي عن فرحتهم وامتنانهم للمملكة وشعبها المعطاء الذي لبى حاجتهم في بناء هذا المركز الشامل، داعين الله عز وجل، أن يديم على المملكة أمنها ورخاءها ويحفظ شعبها وقيادتها من كل شر وسوء.