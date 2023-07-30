‫"العتيبي" يستعرض منجزات "تصلال" لتحفيظ القرآن بنجران

استقبل المدير العام لفرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة نجران الشيخ مشعل بن سالم العتيبي -اليوم- في مكتبه رئيس مجلس إدارة جمعية تصلال الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم الدكتور صالح بن نمران الحارثي، وأعضاء مجلس الإدارة ظافر اليامي ومحمد الحارثي، وكذلك المدير التنفيذي الدكتور ناصر الحارثي ومدير الشؤون الإدارية والمالية الأستاذ إبراهيم الحارثي.