"صحة الطائف" تدشن عيادة المشورة وفحص ما قبل الزواج

وتهدف العيادة لإجراء الفحص للمُقبلين على الزواج؛ للاطمئنان على عدم وجود بعض أمراض الدم الوراثية "فقر الدم المنجلي والثلاسيميا" وبعض الأمراض المعدية "الالتهاب الكبدي الفيروسي ب و ج، ونقص المناعة المكتسب "الإيدز".