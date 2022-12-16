"صحة الطائف" تدشن عيادة المشورة وفحص ما قبل الزواج

دشن مساعد مدير الشؤون الصحية بالطائف للصحة العامة عيادة المشورة وفحص ما قبل الزواج بمركز صحي السر جنوب الطائف.
وتهدف العيادة لإجراء الفحص للمُقبلين على الزواج؛ للاطمئنان على عدم وجود بعض أمراض الدم الوراثية "فقر الدم المنجلي والثلاسيميا" وبعض الأمراض المعدية "الالتهاب الكبدي الفيروسي ب و ج، ونقص المناعة المكتسب "الإيدز".
كما تأتي العيادة بغرض إعطاء المشورة الطبية حول احتمالية انتقال تلك الأمراض للطرف الآخر في الزواج أو الأبناء في المستقبل، وإعطاء الخيارات والبدائل أمام الخطيبين من أجل مساعدتهما على التخطيط لأسرة سليمة صحياً.
يذكر أن هذه العيادة تعتبر الثالثة التي يتم افتتاحها خلال هذا العام 2022 بمراكز الرعاية الصحية الأولية.