الكليات التقنية للبنات بالرياض تختتم مشاركتها في "النتيجة خير"

اختتمت الإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بالرياض، و11 كلية تقنية لتدريب البنات تابعة لها، بمدن ومحافظات المنطقة، اليوم، المشاركة في الحملة الوطنية للتوعية بسرطان الثدي، لشهر أكتوبر من العام الجاري، تحت شعار "النتيجة خير".
وقد اشتمل تفعيل الحملة على عقد محاضرات توعوية في كل الكليات، بالتعاون مع 11 جهة صحية خارجية، مع توزيع 2050 منشوراً توعوياً.
كما تم إعداد ما يتجاوز 60 مادة إعلامية للنشر في وسائل التواصل الاجتماعي والمواقع، ويتجاوز عدد المستفيدات من هذه الحملة 7400 مستفيدة.
من جانبه أكد مدير عام الإدارة عبدالرحمن الحامد، أهمية المشاركة في تفعيل هذه الحملات لأهميتها في رفع الوعي بين أوساط بناتنا المتدربات وأسرهم، مما ينعكس إيجاباً على صحة المجتمع وسلامته.
وقال: إن الدولة -رعاها الله- تولي بقيادة خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- اهتماماً بالغاً بأبناء وبنات الوطن، وتبذل كل ما من شأنه ضمان سلامة الإنسان على هذه الأرض الطيبة.