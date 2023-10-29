الكليات التقنية للبنات بالرياض تختتم مشاركتها في "النتيجة خير"

اختتمت الإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بالرياض، و11 كلية تقنية لتدريب البنات تابعة لها، بمدن ومحافظات المنطقة، اليوم، المشاركة في الحملة الوطنية للتوعية بسرطان الثدي، لشهر أكتوبر من العام الجاري، تحت شعار "النتيجة خير".