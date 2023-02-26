"تنمية الرياض" تُنظّم فعاليةً احتفالًا بـ"يوم التأسيس"

نظَّم فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالرياض، في مقرّه، اليوم الأحد؛ فعاليةً؛ احتفاء بـ"يوم التأسيس"، بحضور مدير عام فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمنطقة، الدكتور محمد بن عبدالله الحربي، ومساعديه، ومديري الإدارات.
وتضمّن الحفلُ العديدَ من الفقرات والعروض المرئيّة التي احتوت على مزيج من الإرث الثقافي والحضاري، الذي امتدّ لعصور عدة في أزمنة خلد فيها التاريخ أمجاده، بدءًا من عهد الإمام محمد بن سعود مؤسِّس الدولة السعودية الأولى، طيَّب الله ثراه، حتى عهد قائد الحزم والعزم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ووليّ عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، حفظهما الله.
يذكر أن الفعاليةَ صاحبَها إلقاءُ قصيدة شعرية؛ تخليدًا لهذه المناسبة، وعرض حي للصقور، والعديد من المقتنيات الأثرية.
وفي ختام الفعالية قدَّم الدكتور "الحربي" شكرَه للجهات المشاركة، وللزملاء القائمين على الاحتفال، قبل التقاط الصور التذكارية لهذه المناسبة.