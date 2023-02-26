"تنمية الرياض" تُنظّم فعاليةً احتفالًا بـ"يوم التأسيس"

وتضمّن الحفلُ العديدَ من الفقرات والعروض المرئيّة التي احتوت على مزيج من الإرث الثقافي والحضاري، الذي امتدّ لعصور عدة في أزمنة خلد فيها التاريخ أمجاده، بدءًا من عهد الإمام محمد بن سعود مؤسِّس الدولة السعودية الأولى، طيَّب الله ثراه، حتى عهد قائد الحزم والعزم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ووليّ عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، حفظهما الله.