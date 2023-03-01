محافظ الخرج يزور جامعة الأمير سطام ويُكرِّم الطلاب والطالبات

زار الأمير فهد بن محمد بن سعد بن عبدالعزيز، محافظ الخرج، اليوم الأربعاء جامعة الأمير سطام بن عبدالعزيز، وكان في استقباله رئيس الجامعة الأستاذ الدكتور عبدالرحمن بن هلال الطلحي، ووكلاء الجامعة.
واستهل المحافظ زيارته بجولة على "معرض الجامعة في أرقام"، ثم حضر الحفل الخطابي الذي بدأ بالسلام الملكي.
ونوه المحافظ بما حققته الجامعة من إنجازات وجهود وإمكانات، لم تأتِ إلا بتوفيق من الله -عز وجل-، ثم ما تلقاه من دعم لا محدود من القيادة الرشيدة -حفظها الله-، والدعم المتواصل من وزارة التعليم.
وبيَّن الدور الذي تقوم به الجامعة لخدمة المستفيدين والمجتمع، والمساهمة في إعداد الكفاءات الملائمة لسوق العمل، وفي مجالات البحث والدراسات. كما كرم طلاب وطالبات الجامعة الحاصلين على شهادات خاصة، وجوائز كبرى دولية ومحلية.
وشارك المحافظ في "مبادرة الجامعة الخضراء" التي تستهدف زراعة 100 ألف نبتة وغطاء نباتي بمساحة إجمالية تقدر بـ 24 ألف متر مربع؛ وذلك تحقيقًا لأهداف مبادرة السعودية الخضراء (أحد مشاريع رؤية السعودية 2030م) التي تعمل على زيادة اعتماد السعودية على الطاقة النظيفة، وتقليل الانبعاثات الكربونية، وحماية البيئة لتحسين جودة الحياة.
وقد زار سموه مجمع كليات الطالبات، واطلع على سير الأعمال التي من شأنها أن تساهم في توفير البيئة الأكاديمية المتميزة لطالبات الجامعة.
وأكد سموه أن قطاع التعليم يحظى باهتمام بالغ من قِبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظهما الله-؛ كون التعليم أساس التنمية، ومستقبل الوطن.. وإعداد الجيل المتسلح بالعلم والمعرفة القادر على تحقيق الإنجازات هدف تعمل على تحقيقه الدولة. والدعم اللامحدود الذي توليه الدولة -رعاها الله- لقطاع التعليم لتلبية تطلعات واحتياجات المجتمع للمضي قدمًا في مسيرة بناء الوطن المتعلم، والقادر على تحقيق الإنجازات محليًّا ودوليًّا.