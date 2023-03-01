محافظ الخرج يزور جامعة الأمير سطام ويُكرِّم الطلاب والطالبات

وأكد سموه أن قطاع التعليم يحظى باهتمام بالغ من قِبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظهما الله-؛ كون التعليم أساس التنمية، ومستقبل الوطن.. وإعداد الجيل المتسلح بالعلم والمعرفة القادر على تحقيق الإنجازات هدف تعمل على تحقيقه الدولة. والدعم اللامحدود الذي توليه الدولة -رعاها الله- لقطاع التعليم لتلبية تطلعات واحتياجات المجتمع للمضي قدمًا في مسيرة بناء الوطن المتعلم، والقادر على تحقيق الإنجازات محليًّا ودوليًّا.