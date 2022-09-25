"جدّد حياتك" التطوعي يقدم برنامج "مدرب اللياقة النفسية"

وفي نهاية البرنامج قدّم الحضور شكرهم للمدربين ولأعضاء فريق "جدّد حياتك" التطوعي على إنجاح هذا البرنامج بكل كفاءة وتميُّز، والذي كان له الأثر الإيجابي لدى الحضور.