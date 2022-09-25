"جدّد حياتك" التطوعي يقدم برنامج "مدرب اللياقة النفسية"

قدّم فريق "جدد حياتك" التطوعي، اليوم الأحد، برنامج "مدرب اللياقة النفسية" لعدد من المستفيدين.
جاء ذلك تحت مظلة جمعية "رؤية" لتعزيز القدرات الشخصية، وبرعاية أحد مطاعم الرياض.
قدم البرنامج الكابتن حسن بن حنين العبسي، والمدرب منصور عثمان بن حسن، والمدرب طلال هادي ساكت.
وتضمن مجموعة كبيرة من الأهداف التي تعزز القدرات الشخصية والنفسية؛ حيث إن اللياقة النفسية هي ما يجمعه المرء من فضائل وصفات تعينه على مواجهة الحياة وتخطي عقباتها بقوة ونجاح.
كما يتعرف المستفيد من البرنامج عن الحياة بجوانبها كلها الروحية والنفسية والعقلية، وأيضًا الاجتماعية والصحية والمالية ليحقِّق الإنسان التوازن في حياته ويستشعر متعة المسير فيها ويصبح أكثر قدرة على النمو والعطاء.
وفي نهاية البرنامج قدّم الحضور شكرهم للمدربين ولأعضاء فريق "جدّد حياتك" التطوعي على إنجاح هذا البرنامج بكل كفاءة وتميُّز، والذي كان له الأثر الإيجابي لدى الحضور.