جماعة "مشيع بني مغيد عسير" بأبها تكرم المتفوقين والمتفوقات

ثم ألقى عضو المجلس البلدي بأمانة منطقة عسير سابقًا محمد بن سعد بن عايض آل مريط، كلمة المكرمين من كبار الجماعة أعرب خلالها عن شكره وتقديره لجميع اللجان المنظمة للملتقى، مؤكدًا أن هذا التكريم له الأثر البالغ في نفوس الجميع.