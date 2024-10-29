جماعة "مشيع بني مغيد عسير" بأبها تكرم المتفوقين والمتفوقات

احتفلت جماعة مشيع بني مغيد عسير، بتكريم كبار الجماعة والداعمين وأبنائها وبناتها المتفوقين للعام 1445هـ، بقاعة ليالي أبها.
جاء ذلك وسط حضور عدد كبير من الجماعة يتقدمهم نائب الجماعة الشيخ عبد الخالق بن عريدان، في حين بلغ إجمالي المكرمين 114 من طلاب وطالبات وداعمين ولجان وفرق عمل وكبار السن ومشاركين ومنظمين.
ونظم حفل هذا العام في نسخته الثانية عشرة لجائزة مشيع بني مغيد عسير أبها للتفوق العلمي السنوي لتكريم المتفوقين من أبناء وبنات الجماعة.
وقد أقيم حفل خطابي بدأ بالسلام الملكي السعودي ثم القرآن الكريم، بعد ذلك ألقى مساعد مدير عام التعليم بمنطقة عسير سابقًا محمد بن عبد الخالق بن عريدان، كلمة اللجان المنظمة رحب فيها بالجميع.
وأشار إلى أن هذا الملتقى تزامن مع ذكرى عزيزة وغالية وهي الذكرى الرابعة والتسعين لتوحيد وطننا الغالي المملكة العربية السعودية، مبيناً أنه فرصة كبيرة للقاء أبناء القبيلة.
وأضاف أنه تم الاستعداد للملتقى منذ وقت مبكر لهذا العام، مشيرًا إلى أن التكريم شمل كبار الجماعة والداعمين والمتميزين وحفظة كتاب الله، والناجحين في المراحل الدراسية والحاصلين على الدرجات العملية.
وفي نهاية كلمته رفع محمد بن عريدان، وافر الشكر والتقدير لأمير منطقة عسير الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز، على دعمه المستمر لكل مبادرة مجتمعية.
بعد ذلك توالت فقرات الحفل؛ حيث قدم عرض مرئي تناول مسيرة الملتقى، خلال 12 عامًا، مدعمًا بالأرقام والصور لسنوات سابقة.
ثم ألقى عضو المجلس البلدي بأمانة منطقة عسير سابقًا محمد بن سعد بن عايض آل مريط، كلمة المكرمين من كبار الجماعة أعرب خلالها عن شكره وتقديره لجميع اللجان المنظمة للملتقى، مؤكدًا أن هذا التكريم له الأثر البالغ في نفوس الجميع.
وفي نهاية الحفل تم تكريم وتناول الجميع طعام العشاء المعد بهذه المناسبة وسط أجواء أخويه جسدت أجمل صور التلاحم بين أبناء القبيلة ومحققة أهداف هذا الملتقى الرائع.