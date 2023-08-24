مع بداية العام الدراسي.. "أكاديمية الطاقة والمياه" برابغ تستقبل 800 متدرّب ومتدربة

استقبلت أكاديميةُ الطاقة والمياه برابغ، مع مطلع العام الدراسي الجديد، ما يقارب 800 متدرّب ومتدرّبة في التخصصات التي تؤهّل عليها الأكاديمية في مجالات الطاقة وتحلية المياه والتخصصات الصناعية الأخرى.
وفي التفاصيل: ثمّن رئيسُ مجلس إدارة الأكاديمية المهندس ثامر بن سعود الشرهان، الاهتمامَ الذي توليه القيادة الرشيدة، حفظها الله، لقطاع الطاقة والمياه، الذي حقّق للمملكة قفزات عالية في السنوات القليلة الماضية؛ حيث أصبحت المملكة العربية السعودية في مصافّ الدول الأكثر تطورًا في هذه المجالات.
وأشار "الشرهان" إلى سعي الأكاديمية لمواكبة ذلك نحو تحقيق متطلبات رؤية السعودية 2030، بتقديم الخدمات التدريبية والتقنية التي ترتكز على أحدث طرق التدريب وأفضل بيئات التدريب والمناهج التطبيقية، منوهًا إلى جهود الشركات الراعية لبرامج التدريب المبتدئ بالتوظيف في الأكاديمية "شركاء النجاح" في استقطاب وتأهيل شباب وشابات الوطن للالتحاق بسوق العمل.
ومن جهته أوضح الرئيس التنفيذي لأكاديمية الطاقة والمياه، المهندس طارق الشمراني، أن الأكاديمية تعدّ ضمن معاهد الشراكات الاستراتيجية بالمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، بالتعاون مع شركة "أكوا باور إنترناشونال" الرائدة في مجال الطاقة، الهيدروجين الأخضر وتحلية المياه، مضيفًا أن الأكاديمية وفق هذه الشراكة الاستراتيجية تواصل تحقيق أهدافها التي تعمل عليها نوعيًّا وكميًّا، محقّقةً أقصى ما يحتاجه أبناء الوطن من الجنسين من التأهيل والتدريب؛ للإسهام في تحقيق التنمية المستدامة في المجالات الصناعية المختلفة.
وأكّد "الشمراني" أن الأكاديمية تعمل اليوم بطاقتها الاستيعابية لتأهيل رواد مستقبل الطاقة لبرامج تدريبية تخصصية في مجالات الطاقة والمياه، وتعتزّ بإطلاق أول دفعة 60 متدرّبة في برنامج تدريبي مبتدئ بالتوظيف في مجال الطاقة المتجددة على مستوى المملكة العربية السعودية، بدعم من صندوق تنمية الموارد البشرية "هدف" للباحثين والباحثات عن فرص عمل، بالتعاون مع شركة أكوا باور إنترناشونال.