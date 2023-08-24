مع بداية العام الدراسي.. "أكاديمية الطاقة والمياه" برابغ تستقبل 800 متدرّب ومتدربة

ومن جهته أوضح الرئيس التنفيذي لأكاديمية الطاقة والمياه، المهندس طارق الشمراني، أن الأكاديمية تعدّ ضمن معاهد الشراكات الاستراتيجية بالمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، بالتعاون مع شركة "أكوا باور إنترناشونال" الرائدة في مجال الطاقة، الهيدروجين الأخضر وتحلية المياه، مضيفًا أن الأكاديمية وفق هذه الشراكة الاستراتيجية تواصل تحقيق أهدافها التي تعمل عليها نوعيًّا وكميًّا، محقّقةً أقصى ما يحتاجه أبناء الوطن من الجنسين من التأهيل والتدريب؛ للإسهام في تحقيق التنمية المستدامة في المجالات الصناعية المختلفة.