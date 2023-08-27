"مدني محايل" يبحث الاستعداد للتقلبات الجوية الماطرة

وأشاد محافظ محايل بتكامل الجهود التي تبذلها الجهات المعنية، مؤكدًا حرص ومتابعة أمير منطقة عسير الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز، على دعم الخطط الوقائية التي تضمن سلامة المواطنين والمقيمين، وتسهم في توفير مقومات النجاح للجميع.