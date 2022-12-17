"الخرمي" يثمّن جهود الثقافة.. رواد "كشافة جدة" يزورون المعرض الدولي للكتاب

وأشار إلى أن هذا الحدث الكبير الذي وجد فيه العدد الكبير من الناشرين والموزعين إنما هو دعوة للعودة إلى القراءة، حيث إننا أمة اقرأ وشكر القائمين والمنظمين للمعرض.