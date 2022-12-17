"الخرمي" يثمّن جهود الثقافة.. رواد "كشافة جدة" يزورون المعرض الدولي للكتاب

زار رواد كشافة جدة اليوم معرض جدة الدولي للكتاب بقيادة مدير المكتب الرائد محمد يحيى الخرمي، حيث ثمّن الجهود الثقافية التي هيأتها وزارة الثقافة للمواطن والمقيم وما احتواه المعرض من إصدارات وفعاليات ومسابقات ثقافية وعبّر الخرمي عن شكره للتنظيم والفعاليات.
وأشار إلى أن هذا الحدث الكبير الذي وجد فيه العدد الكبير من الناشرين والموزعين إنما هو دعوة للعودة إلى القراءة، حيث إننا أمة اقرأ وشكر القائمين والمنظمين للمعرض.
وأسهم رواد الكشافة في هذا المعرض الدولي للكتاب بمشاركة الفعاليات الثقافية التي تخللها برنامج المعرض.
وأضاف "الخرمي" أن مكتب رواد كشافة جدة يشارك في المناشط الثقافية والاجتماعية والفعاليات التطوعية وسبق أن شارك رواد جدة بالمعرض الزراعي الدولي بجدة كما تتنوع المناشط والفعاليات، حيث ستُقام بجدة في الأسبوع الأول من يناير 2023 دورة كشفية تحت عنوان الدراسة الأساسية لقادة الوحدات الكشفية يديرها القائد الكشفي محمد عمر بايونس وبمشاركة عددٍ من رواد الكشافة المدربين.