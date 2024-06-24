نائب أمير مكة يشهد توقيع مذكرات تعاون لدعم فعاليات موسم جدة

شهد نائب أمير منطقة مكة المكرمة، رئيس لجنة التقويم الوطني لمحافظة جدة؛ الأمير سعود بن مشعل بن عبدالعزيز، في مقر الإمارة بجدة، اليوم الاثنين، توقيع مذكرات تعاون وشراكة لدعم برامج وفعاليات موسم جدة 2024، الذي ينطلق الخميس المقبل، تحت شعار "من جديد".