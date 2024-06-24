نائب أمير مكة يشهد توقيع مذكرات تعاون لدعم فعاليات موسم جدة

شهد نائب أمير منطقة مكة المكرمة، رئيس لجنة التقويم الوطني لمحافظة جدة؛ الأمير سعود بن مشعل بن عبدالعزيز، في مقر الإمارة بجدة، اليوم الاثنين، توقيع مذكرات تعاون وشراكة لدعم برامج وفعاليات موسم جدة 2024، الذي ينطلق الخميس المقبل، تحت شعار "من جديد".
وضمّت قائمة اتفاقيات الشركات الراعية والداعمة للموسم؛ عدة شركات منها في قائمة الرعاة الاستراتيجيين؛ بينها مجموعة الدكتور سليمان الحبيب للخدمات الطبية شريكًا للرعاية الطبية ومثّلها هشام الحبيب.
يذكر أن موسم جدة، في نسخته الحالية يعتزم تقديم ما يزيد على 5 آلاف فعالية، في خمس مناطق ترفيهية تتنوع بين التجارب والمغامرات والألعاب التفاعلية.
بالإضافة إلى المسرحيات والعروض الفنية والثقافية الحيّة، كذلك الأنشطة الترفيهية والرياضية والسياحية المبتكرة، والمطاعم والمقاهي المحلية والعالمية، إلى جانب التسوّق من أشهر العلامات التجارية العالمية، ويتوقع أن يبلغ عدد زوار الموسم أكثر من 10 ملايين زائر.