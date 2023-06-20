وكيل البلديات للقطاع الثالث يدشن حملة "يسكنونه ما يتخيلونه"

ثم قدّم "الفردوس" خلال اللقاء تعريفًا بالحملة، والتي تهدف إلى بناء عشر وحدات سكنية في العشر المباركة، كما تهدف إلى التعريف بـ"مأوى" كمطور عقاري غير ربحي أخذت على عاتقها تفريج كربة المحتاج في أكبر هم يجتاحه ويثقل كاهله، والسعي لتوفر السكن المستدام الذي يستحقه المواطن السعودي، لينمو في بناء ذاته وتربية أبنائه، ويسهم في ازدهار وطنه من خلال ابتكار المساكن التنموية المستدامة للأسر الأشد حاجة.