وكيل البلديات للقطاع الثالث يدشن حملة "يسكنونه ما يتخيلونه"

دشن وكيل وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان للقطاع الثالث والمشاركة المجتمعية يوسف السحيباني، في مقر الوزارة في الرياض، حملة "يسكنونه ما يتخيلونه"، والتي تطلقها "مأوى" للخدمات الاجتماعية، بحضور ومشاركة عضو مجلس الإدارة عبدالخالق الخبتي، والمدير التنفيذي الحسن المشيخي، ومستشار تطوير الأعمال المهندس عبدالله الشريف.
جاء ذلك خلال استقبال "السحيباني" لعضو مجلس إدارة "مأوى" عبدالخالق الخبتي، والمدير التنفيذي الحسن المشيخي، ومدير العلاقات العامة والإعلام يوسف الفردوس، ومستشار تطوير الأعمال المهندس عبدالله الشريف.
ثم قدّم "الفردوس" خلال اللقاء تعريفًا بالحملة، والتي تهدف إلى بناء عشر وحدات سكنية في العشر المباركة، كما تهدف إلى التعريف بـ"مأوى" كمطور عقاري غير ربحي أخذت على عاتقها تفريج كربة المحتاج في أكبر هم يجتاحه ويثقل كاهله، والسعي لتوفر السكن المستدام الذي يستحقه المواطن السعودي، لينمو في بناء ذاته وتربية أبنائه، ويسهم في ازدهار وطنه من خلال ابتكار المساكن التنموية المستدامة للأسر الأشد حاجة.
من جانبه، أكد وكيل الوزارة "السحيباني"، حرص القيادة الرشيدة وحرص مقام الوزارة على دعم أنشطة الجمعيات وتعزيز دورها لخدمة المجتمع، كما أكد "السحيباني" أن الوزارة حريصة على تقديم كل ما من شأنه الإسهام في تحقيق أهداف الحملة التي تسعى لخدمة المواطنين وتحسن جودة حياتهم، وأن هذه الحملة تعزز من الشراكة الفاعلة والتكامل بين كافة الجهات المعنية.
وأوضح "الفردوس" أن الحملة تأتي ضمن استراتيجية "مأوى" ومبادرتها لتحفيز سيدات الأعمال ورجال الأعمال والمهتمين بقطاع التطوير العقاري والقطاع الهندسي، وكذلك القطاع غير الربحي وكيانات الوطن الغالي الحكومية والخاصة بالمساهمة في الحملة التي بدورها تسهم في تحقيق رؤية السعودية 2030 ورفع الناتج المحلي وتوفير فرص للعمل التطوعي الاحترافي في مجال الإسكان التنموي.
وأضاف "الفردوس" أن الحملة تشمل العديد من الأنشطة والمنشورات الرقمية ومجموعة من التصاميم، وذلك خلال موقع "مأوى" الإلكتروني ووسائل التواصل الاجتماعي.
في ختام التدشين، رفع عبدالخالق الخبتي باسمه واسم رئيس مجلس إدارة "مأوى" والأعضاء الشكر والتقدير والامتنان لوكيل الوزارة على الدعم والمساندة الدائمة، كما تم تقديم درع تذكاري بهذه المناسبة الكريمة.