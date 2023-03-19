بعد استطلاع رأي 20 ألف مشارك.. "تعليم الباحة" تعتمد التاسعة والنصف صباحًا موعدًا لبدء الدوام في رمضان

اعتمد مدير عام تعليم الباحة الدكتور عبدالخالق حنش الزهراني التوقيت الزمني لبدء اليوم الدراسي خلال شهر رمضان، الساعة التاسعة ونصف صباحًا لجميع المدارس بجنسَيْها، وينتهي بحسب الجداول الدراسية.
فيما يمتد الدوام لجميع الإدارات والأقسام ومكاتب التعليم للبنين والبنات من العاشرة صباحًا وحتى الثالثة مساءً، جاء ذلك بعد دراسة وتحليل نتائج استطلاع الرأي الذي طرحته الإدارة خلال الأسبوع الماضي، وشارك فيه أكثر من 20 ألف مشارك ومشاركة من فئات متعددة تضمنت الطلبة والمعلمين والمعلمات ومديري ومديرات المدارس والمجتمع المحلي.