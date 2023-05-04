"إثراء" و"جمعية السينما" يوقعان مذكرة تفاهم خلال افتتاح مهرجان أفلام السعودية

وجرت مراسم توقيع الاتفاقية في سوق الإنتاج بمركز إثراء الذي مثّله مدير المركز عبدالله الراشد، فيما مثل الجمعية رئيستها هناء العمير، حيث اتفق الجانبان على إقامة علاقة تعاونية مستقبلية تستند على تطوير قطاع الأفلام وصنّاعه ضمن إطار العمل المشترك، على أن يتم التنسيق بين الطرفين في العديد من الأنشطة والبرامج المزمع تنفيذها، فضلًا عن تمكين صنّاع المحتوى وإتاحة الفرصة لصقل مهارات الموهوبين باتفاق الطرفين مع إمكانية التنسيق مع الأطراف ذات العلاقة لكل ما يتعلق في مهرجان أفلام السعودية.