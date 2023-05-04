"إثراء" و"جمعية السينما" يوقعان مذكرة تفاهم خلال افتتاح مهرجان أفلام السعودية

وقّع مركز الملك عبد العزيز الثقافي العالمي (إثراء) مذكرة تفاهم مع جمعية السينما على هامش حفل افتتاح مهرجان أفلام السعودية بنسخته التاسعة الذي يستمر من 4 - 11 مايو 2023م.
وتفصيلاً، تهدف المذكرة إلى تعزيز الأنشطة التعاونية بين الطرفين والعمل على إنشاء برامج ومبادرات تتطلع إلى تطوير قطاع الأفلام في المملكة، علاوةً على تكريم جوائز روّاد السينما السعودية والخليجية من خلال المهرجان الذي يقام سنويًا بتنظيم من جمعية السينما وبالشراكة مع "إثراء" وبدعم هيئة الأفلام في وزارة الثقافة.
وجرت مراسم توقيع الاتفاقية في سوق الإنتاج بمركز إثراء الذي مثّله مدير المركز عبدالله الراشد، فيما مثل الجمعية رئيستها هناء العمير، حيث اتفق الجانبان على إقامة علاقة تعاونية مستقبلية تستند على تطوير قطاع الأفلام وصنّاعه ضمن إطار العمل المشترك، على أن يتم التنسيق بين الطرفين في العديد من الأنشطة والبرامج المزمع تنفيذها، فضلًا عن تمكين صنّاع المحتوى وإتاحة الفرصة لصقل مهارات الموهوبين باتفاق الطرفين مع إمكانية التنسيق مع الأطراف ذات العلاقة لكل ما يتعلق في مهرجان أفلام السعودية.
ومن جهته، أعرب مدير المركز عبدالله الراشد عن أهمية إقامة هذه الشراكة المتمثلة بمذكرة تفاهم مع جمعية السينما لما للجانبين من دور محوري ينعكس على روافد القطاع الثقافي بكافة مجالاته، مشيراً إلى أهمية دور "إثراء" في دعم المشهد السينمائي على المستوى المحلي وصولًا إلى المشاركات العالمية، عطفًا على الجهود التي تبذلها المملكة في دعم قطاع الأفلام إذ يشهد حراكًا إبداعيًا بمستوى يحاكي التطلعات الحالية والمستقبلية، وأشاد بالجهود الكبيرة التي تبذلها جمعية السينما في هذا السياق.
ومن جانبها، ثمّنت رئيسة جمعية السينما هناء العمير مذكرة التفاهم منوهةً إلى أن دعم قطاع الثقافة أحد أهداف الجمعية التي تحرص أيضًا على تحفيز المحتوى السينمائي الإبداعي والهادف، مشيرةً إلى أن مركز إثراء صرح ثقافي ومن أوائل المؤسسات الثقافية التي دعمت السينما سواء في الإنتاج أو التطوير وتقديم البرامج والمبادرات.
وأضافت : "نحن في جمعية السينما نتطلع إلى توفير مساحة هادفة للموهوبين والروّاد كما هو دورنا ورؤيتنا منذ نشأة الجمعية".