إضافة كبيرة للمراجعين.. تجمّع المدينة الصحي يدشن وحدة السكر بمركز الشرقية بينبع

وتتكون الوحدة من 3 من العيادات الرئيسية و4 عيادات مشتركة؛ منها عيادة الطبيب المعالج، والتثقيف الصحي، والتغذية العلاجية، وعيادة الأسنان، والتطعيمات الخاصة لمرضى السكر، وعيادة الضماد للقدم السكري، وعيادة فحص قاع العين.