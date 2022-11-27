محافظ الزلفي يترأس اجتماع لجنة الدفاع المدني الفرعية

ترأس محافظ الزلفي مسفر بن غالب العتيبي، صباح اليوم الأحد، اجتماع لجنة الدفاع المدني الفرعية بالمحافظة التاسع والثلاثين، في قاعات الاجتماعات بالمحافظة، بحضور جميع الأعضاء.