محافظ الزلفي يترأس اجتماع لجنة الدفاع المدني الفرعية

ترأس محافظ الزلفي مسفر بن غالب العتيبي، صباح اليوم الأحد، اجتماع لجنة الدفاع المدني الفرعية بالمحافظة التاسع والثلاثين، في قاعات الاجتماعات بالمحافظة، بحضور جميع الأعضاء.
تخلل الاجتماع مناقشة مستجدات مشروع درء السيول ومخاطر النفايات الزراعية والنتائج السلبية الناتجة عنها، إضافة لوضع العقوم الزراعية على مجاري السيول.
كما ناقش الاجتماع آلية تنظيم مواقع تجميع الخردة، علاوةً على آخر مستجدات وضع مبنى مستشفى المحافظة القديم.
واستعرض المجتمعون معوقات استكمال طريق البطين الشمالي الرديف للطريق الرئيس.
وبحث المجتمِعون عددًا من الموضوعات المدرجة في جدول الأعمال التي صدر على إثرها جملة من القرارات والتوصيات اللازمة.