"دور المسجد في المجتمع".. ندوة علمية لرفع مستوى الوعي لمنسوبي المساجد ببيشة

وأوضح مدير عام فرع الوزارة بمنطقة عسير الشيخ أحمد بن عبدالله الخيري؛ أن الندوة تهدف إلى رفع مستوى الوعي عند منسوبي المساجد، وتفعيل دورهم في تثقيف المجتمع، وحثّهم على توعية مرتادي بيوت الله، والحديث عن واجبات الأئمة والخطباء الشرعية.