"دور المسجد في المجتمع".. ندوة علمية لرفع مستوى الوعي لمنسوبي المساجد ببيشة

أقام معهدُ الأئمة والخطباء في محافظة بيشة، ندوةً علمية بعنوان "دور المسجد في المجتمع" بجامع إمام الدعوة في المحافظة، والتي تستهدف منسوبي المساجد من أئمة وخطباء ومؤذنين ومراقبين.
وأوضح مدير عام فرع الوزارة بمنطقة عسير الشيخ أحمد بن عبدالله الخيري؛ أن الندوة تهدف إلى رفع مستوى الوعي عند منسوبي المساجد، وتفعيل دورهم في تثقيف المجتمع، وحثّهم على توعية مرتادي بيوت الله، والحديث عن واجبات الأئمة والخطباء الشرعية.
وشهدت الندوةُ حضورًا كبيرًا من منسوبي المساجد؛ حيث تأتي ضمن مجموعة من البرامج والمناشط التي اعتمدتها الوزارة ضمن أعمالها وبرامجها لتطوير مهارات منسوبي المساجد من الأئمة والمؤذّنين ورفع كفاءتهم العلمية والعملية في مختلف مناطق المملكة.