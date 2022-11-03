في دورتها الخامسة عشرة.. "تعليم عسير" يفوز بجائزة التفوق الخليجي

أعلن مكتب التربية لدول الخليج العربي عن نتائج جائزة المكتب للتفوق الدراسي في دورتها الخامسة عشرة، التي أسفرت عن فوز الطالبة شهد نايف القحطاني من متوسطة عتود العمائر التابعة للإدارة العامة للتعليم في منطقة عسير.
وقدّم مدير عام التعليم في المنطقة الدكتور أحمد العُمري، التهنئة للطالبة ولمدرستها ولأسرتها وفريق العمل، مثمنًا الجهود المبذولة في هذا الصدد، لافتًا إلى أن الجائزة تضاف إلى سلسلة من الإنجازات والمراكز المتقدمة التي حققها طلاب تعليم عسير على المستوى المحلي والخليجي والعربي.
يُذكر أن جائزة التفوق الدراسي هي جائزة سنوية من برامج مكتب التربية العربي لدول الخليج، تُمنح مرة واحدة في العام، وتشتمل على مكافآت مالية، ودروع تذكارية، وشهادات للتفوق، وترعاها شركة المراعي في شراكة استراتيجية مع المكتب، ويتم تنظيمها بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم في دول المكتب، وتهدف إلى تعزيز التفوق ودعم المنافسة بين الطلبة، وفتح الآفاق أمامهم لتحقيق التميز والإبداع.