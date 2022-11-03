في دورتها الخامسة عشرة.. "تعليم عسير" يفوز بجائزة التفوق الخليجي

‏يُذكر أن جائزة التفوق الدراسي هي جائزة سنوية من برامج مكتب التربية العربي لدول الخليج، تُمنح مرة واحدة في العام، وتشتمل على مكافآت مالية، ودروع تذكارية، وشهادات للتفوق، وترعاها شركة المراعي في شراكة استراتيجية مع المكتب، ويتم تنظيمها بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم في دول المكتب، وتهدف إلى تعزيز التفوق ودعم المنافسة بين الطلبة، وفتح الآفاق أمامهم لتحقيق التميز والإبداع.