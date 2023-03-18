لتحصين المجتمع التعليمي ضد التطرف.. تنظيم ملتقى "اعتزاز" في جازان غدًا

تنظّم الإدارة العامة للتعليم بمنطقة جازان، ممثلة في وحدة التوعية الفكرية، غدًا الأحد، على مسرح مركز الأمير سلطان الحضاري بمدينة جيزان؛ ملتقى التوعية الفكرية "اعتزاز"، والهادف لتعزيز الولاء للدين ثم لولاة الأمر والانتماء للوطن وقيمه، ونشر ثقافة الوسطية والاعتدال وقيم التسامح والوقاية من الفكر المتطرف.
ينطلق الملتقى برعاية المدير العام للتعليم بالمنطقة، ملهي بن حسن عقدي، وبمشاركة المشرف على وحدة التوعية الفكرية بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية الشيخ الدكتور علي بن يحيى الحدادي، مستهدفًا أكثرَ من 2000 مستفيد.
وقال "عقدي": ملتقى "اعتزاز" الذي تنفذه وحدة التوعية الفكرية ضمن خطة الإدارة العامة للبرامج والفعاليات الخاصة بالفصل الدراسي الثالث من العام 1444هـ؛ يستهدف توعية القيادات التعليمية، ومديري ومديرات مكاتب التعليم والمدارس، والمشرفين والمشرفات والمعلمين والمعلمات، وطلاب وطالبات المرحلة الثانوية؛ بأهمية العمل على تحصين المجتمع التعليمي من الأفكار المتطرفة، وترسيخ مفهوم المسؤولية الوطنية لديهم عبر جلسات الملتقى وفقراته المختلفة.
وأكد أهمية البرامج والفعاليات والأنشطة التي تنفِّذها وحدة التوعية الفكرية في تعزيز قيم الولاء والانتماء للوطن وقادته، ونشر ثقافة الاعتدال وقيم التسامح والوقاية من الفكر المتطرف.
وأشار إلى حرص "تعليم جازان" على تشجيع المبادرات العلمية لتعزيز الوعي الفكري لدى منسوبي ومنسوبات المجتمع التعليمي، وإعداد البرامج المختلفة التي تسهم في تعزيز ذلك، والإشراف على تنفيذها من قبل وحدة التوعية الفكرية، وتنفيذ البرامج الإعلامية والدورات واللقاءات المنظمة والمنسقة بشكل مستمر للتحذير من الفكر المتطرف.