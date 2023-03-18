لتحصين المجتمع التعليمي ضد التطرف.. تنظيم ملتقى "اعتزاز" في جازان غدًا

وأشار إلى حرص "تعليم جازان" على تشجيع المبادرات العلمية لتعزيز الوعي الفكري لدى منسوبي ومنسوبات المجتمع التعليمي، وإعداد البرامج المختلفة التي تسهم في تعزيز ذلك، والإشراف على تنفيذها من قبل وحدة التوعية الفكرية، وتنفيذ البرامج الإعلامية والدورات واللقاءات المنظمة والمنسقة بشكل مستمر للتحذير من الفكر المتطرف.