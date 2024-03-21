بحضور المحافظ.. "غرفة حفر الباطن" تقيم مأدبة إفطار لأبناء جمعية تراؤف

أقامت غرفة حفر الباطن مأدبة إفطار لأبناء جمعية تراؤف، بحضور محافظ حفر الباطن الأمير عبدالرحمن بن عبدالله بن فيصل، ورئيس وأعضاء الغرفة والأمين العام، ورئيس مجلس جمعية تراؤف عوض السرور وأعضاء مجلس الجمعية والمدير التنفيذي للجمعية يوسف الجوعي وأبناء الجمعية.
وشكر محافظ حفر الباطن الأمير عبدالرحمن بن عبدالله بن فيصل غرفة حفر الباطن ممثلة برئيسها وأعضاء مجلس الإدارة على دورهم البارز في إقامة هذه الفعاليّة، وقال: إن هذا العمل يعد من الأعمال المميزة التي تقوم بها الغرفة وأجر عظيم من عند الله عز وجل، نسأل الله أن يجعل ذلك في ميزان أعمالهم.
وقدم المدير التنفيذي لجمعية تراؤف، يوسف الجوعي شكره وتقدير لغرفة حفر الباطن على إقامة مأدبة الإفطار لأبنائها الأيتام بحضور وتشريف الأمير عبدالرحمن بن عبدالله بن فيصل محافظ حفر الباطن، مؤكدًا أن فرحة الأيتام لا توصف وأن من قام وسعى في إقامة هذه الفعاليّة سينال الأجر العظيم من الله عز وجل".
وأوضح رئيس غرفة حفر الباطن سلمان العقيل أن غرفة حفر الباطن تشرفت في إقامة مأدبة الإفطار لأبنائنا الأيتام وعلى شرف الأمير عبدالرحمن بن عبدالله بن فيصل والذي يحرص على تشجيع رجال الأعمال لعمل الخير لأبناء المحافظة، مشددًا على الدور الكبير الذي تقوم به غرفة حفر الباطن في تطبيق مسؤوليتها الاجتماعية خصوصًا على هذه الفئة العزيزة على قلوبنا.
وأشار "العقيل" إلى أن الغرفة تسعى دائمًا إلى تنفيذ البرامج الهادفة والتي تعود بالفائدة العامة على مختلف أطياف المجتمع، معربًا عن سعادته في هذا اللقاء الممتع مع أبنائه الأيتام.