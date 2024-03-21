بحضور المحافظ.. "غرفة حفر الباطن" تقيم مأدبة إفطار لأبناء جمعية تراؤف

وشكر محافظ حفر الباطن الأمير عبدالرحمن بن عبدالله بن فيصل غرفة حفر الباطن ممثلة برئيسها وأعضاء مجلس الإدارة على دورهم البارز في إقامة هذه الفعاليّة، وقال: إن هذا العمل يعد من الأعمال المميزة التي تقوم بها الغرفة وأجر عظيم من عند الله عز وجل، نسأل الله أن يجعل ذلك في ميزان أعمالهم.