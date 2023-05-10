نماذج مشرفة.. شاهد محافظ الليث يكرم ١٣٠ فائزًا في أولمبياد النشاط الطلابي

كرَّم محافظُ الليث عمران بن حسن الزهراني، وبحضور مدير التعليم الدكتور زكي بن رزيق الحازمي، ومديري الإدارات الحكومية؛ ٧٠ طالبًا فائزًا، و٣٠ مدير مدرسة، و٣٠ رائد نشاط، في أولمبياد النشاط الطلابي لعام ١٤٤٤هـ.
وفي بداية الحفل نوَّه المحافظ إلى ما توليه القيادة الرشيدة، أيدها الله، من اهتمامٍ بالغ بقطاع التعليم، مبديًا سعادتَه بما شاهده من إبداع وتميُّز من خلال ما قدّموه من مشروعات ذات مردود يعود بالنفع على الوطن وأبنائه.
وتضمّن الحفلُ، الذي أقيم في مسرح إدارة التعليم، كلمةً للطلاب الفائزين، ألقاها الطالب إياد المالكي، وفيلمَ أولمبياد النشاط الطلابي، وكلمةَ المؤسسة الراعية مؤسسة سالم بن محفوظ الأهلية، ألقاها المهندس ممدوح الحربي، بالإضافة إلى نماذج من مشاركات الطلاب في فعاليات الأولمبياد.
وأوضح المساعدُ للشؤون التعليمية "بنين" في تعليم الليث، الدكتور محمد بن أحمد النعيري؛ أن هذا الأولمبياد يأتي تحقيقًا لمستهدفات رؤية ٢٠٣٠ التي تسعى إلى الاستثمار في الإنسان، وبناء قدراته مع المحافظة على القيم والممتلكات الوطنية.
يُشار إلى أن أولمبياد النشاط الطلابي لهذا العام ١٤٤٤هـ قد تضمّن ٢٠ مسابقة شارك فيها الطلاب في جميع مكاتب تعليم الليث، وجاءت نتائجها على النحو التالي:
المرحلة الابتدائية: حقّقت المركزَ الأول مدرستا الملك فهد والسعودية مناصفة، والمركزَ الثاني مدرستا الحسن بن علي وأبو عبيدة مناصفة، والمركزَ الثالث مدرستا بلال بن رباح وخالد بن الوليد مناصفة.
المرحلة المتوسّطة: حقّقت المركزَ الأول مدرسةُ زيد بن حارثة، والمركزَ الثاني مدرسةُ الأمير نايف، والمركزَ الثالث مدرسةُ الصديق.
المرحلة الثانوية: حقّقت المركزَ الأول ثانويةُ الليث، والمركزَ الثاني مدرستا الأمير نايف الخالدية مناصفة، والمركز الثالث مدرسة جابر بن حيان.