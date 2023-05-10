نماذج مشرفة.. شاهد محافظ الليث يكرم ١٣٠ فائزًا في أولمبياد النشاط الطلابي

وتضمّن الحفلُ، الذي أقيم في مسرح إدارة التعليم، كلمةً للطلاب الفائزين، ألقاها الطالب إياد المالكي، وفيلمَ أولمبياد النشاط الطلابي، وكلمةَ المؤسسة الراعية مؤسسة سالم بن محفوظ الأهلية، ألقاها المهندس ممدوح الحربي، بالإضافة إلى نماذج من مشاركات الطلاب في فعاليات الأولمبياد.