جامعة شقراء تنظم ندوة "لغتنا العربية رمز الهوية" بمناسبة يومها العالمي

وجاءت الجلسة الأولى للندوة تحت عنوان "لغتنا العربية.. العلاقة بين اللغة والهوية"، من تقديم الدكتور فهد السيحاني، والذي تناول خلالها التعريف باللغة والهوية والحداثة، وعلاقتهم باللغة العربية، مبينًا ما تواجهه لغتنا الفصحى من تهميش في حياتنا اليومية وذلك من خلال تبني اللهجة العامية ومنحها دورًا مماثلاً للغة الفصحى في مختلف المجالات مثل الأدب والشعر، مشيرًا إلى أن اللهجات العامية المختلفة ليس من المفترض أن تكون مشكلة في لغتنا الفصحى لأنها ظاهرة طبيعية ولا يمكن أن تكون لغة بديلة أو مزاحمة للغتنا الفصحى .