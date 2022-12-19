جامعة شقراء تنظم ندوة "لغتنا العربية رمز الهوية" بمناسبة يومها العالمي

نظمت جامعة شقراء، اليوم ندوة علمية بعنوان "لغتنا العربية رمز الهوية في الحضارة والثقافة الإنسانية"، وذلك بمناسبة اليوم العالمي للغة العربية، برعاية رئيس الجامعة الدكتور علي بن محمد السيف.
جاء ذلك بحضور وكيل الجامعة للتطوير والجودة الدكتور منصور المالكي، ووكيل الجامعة للشؤون التعليمية الدكتور عبد العزيز السياري، وعددٍ من عمداء الكليات والعمادات المساندة وطلاب وطالبات الجامعة من مختلف التخصصات.
وقد تضمنت الندوة عرضًا مرئيًا حول جهود المملكة العربية السعودية في الحفاظ على اللغة العربية عبر العصور.
فيما انطلقت أعمال الندوة العلمية التي أدارها الدكتور منصور بن دباس الحافي عضو هيئة التدريس بقسم اللغة العربية، وشارك فيها كلٌ من الدكتور فهد بن مناحي السيحاني الأستاذ المشارك بكلية العلوم والدراسات الإنسانية بشقراء، والدكتور محمد بن جزاء الرويس الأستاذ المساعد في النحو واللغة بكلية العلوم والدراسات الإنسانية بالدوادمي ..
وجاءت الجلسة الأولى للندوة تحت عنوان "لغتنا العربية.. العلاقة بين اللغة والهوية"، من تقديم الدكتور فهد السيحاني، والذي تناول خلالها التعريف باللغة والهوية والحداثة، وعلاقتهم باللغة العربية، مبينًا ما تواجهه لغتنا الفصحى من تهميش في حياتنا اليومية وذلك من خلال تبني اللهجة العامية ومنحها دورًا مماثلاً للغة الفصحى في مختلف المجالات مثل الأدب والشعر، مشيرًا إلى أن اللهجات العامية المختلفة ليس من المفترض أن تكون مشكلة في لغتنا الفصحى لأنها ظاهرة طبيعية ولا يمكن أن تكون لغة بديلة أو مزاحمة للغتنا الفصحى .
فيما قدم الدكتور محمد الرويس الجلسة الثانية بعنوان "اللغة العربية ومواكبة التكنولوجيا، اللسانيات الحاسوبية"، والتي تناولت أهمية اللغة العربية ومكانتها بوصفها لغة القرآن الكريم، ومواكبة اللغة العربية لمعطيات التقدم الحضاري، حيث تطرق خلال الجلسة إلى مساهمة اللغة العربية في اللسانيات الحاسوبية، وجهود المملكة في خدمة اللغة العربية.