مدارس تعليم محايل تستعد لاستقبال 92 ألف طالب وطالبة .. غدًا

ينتظم غدًا أكثر من 92 ألف طالب وطالبة بمدارس إدارة تعليم محايل عسير، يوم غدٍ الأحد، بجميع مراحل التعليم الحكومي والأهلي والأجنبي، تزامنًا مع انطلاق الفصل الدراسي الثالث، وسط اكتمال الاستعدادات والجاهزية العالية.
وأكد مدير تعليم محايل عسير علي بن أحمد آل معنتر، جاهزية ما يزيد على 788 مدرسة على جميع المستويات، من اكتمال تسليم المقررات، والصيانة والتشغيل، وتهيئة البيئة المدرسية؛ بما يضمن البداية الجادة والفعالة.
وأشار "آل معنتر"، إلى أن العملية التعليمية مسؤولية وطنية ومهمة كبيرة، تستلزم التكامل والتعاون من الجميع لإنجاحها واستشعار حجم الأمانة، مقدرًا الجهود المبذولة.
ونوه مدير تعليم محايل، إلى ما يحظى به التعليم في المملكة من دعم سخي من القيادة الحكيمة - أيدها الله- مثمنًا دعم أمير منطقة عسير ونائبه للتعليم في المنطقة وجميع المحافظات، وحرص وزارة التعليم ومتابعتها الدائمة للميدان التعليمي، سائلاً الله عز وجل، أن يكلل جهود الجميع بالتوفيق والسداد.