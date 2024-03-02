مدارس تعليم محايل تستعد لاستقبال 92 ألف طالب وطالبة .. غدًا

ونوه مدير تعليم محايل، إلى ما يحظى به التعليم في المملكة من دعم سخي من القيادة الحكيمة - أيدها الله- مثمنًا دعم أمير منطقة عسير ونائبه للتعليم في المنطقة وجميع المحافظات، وحرص وزارة التعليم ومتابعتها الدائمة للميدان التعليمي، سائلاً الله عز وجل، أن يكلل جهود الجميع بالتوفيق والسداد.