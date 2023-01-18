"بنك التنمية" يطلع على برامج "جنى" لتحويل الأسر المنتجة من الرعوية للتنموية

وأشار الشامي إلى أهم إنجازات التحول الرقمي في عام 2022م؛ حيث قام المركز بأتمتة العملية الإقراضية بالكامل عن طريق نظام ERP متخصص، بالإضافة إلى اعتماد التحويلات البنكية للقروض؛ مما يعمل على زيادة جودة الإقراض وتوثيق كامل العمليات إلكترونيًّا، فيما تم تخريج ما يتجاوز 3150 متدربة حتى الآن من برنامج التأهيل المهني والحرفي، بالتعاون مع بنك التنمية الاجتماعية في عدة مناطق بالمملكة، والذي يهدف إلى ترسيخ ثقافه العمل الحر وتنمية فكر المستفيدات عبر مجموعة من البرامج التدريبية المهنية والحرفية التي تعمل على إكساب الأسر الحرف اليدوية التي تمكنها من الدخول لسوق العمل.