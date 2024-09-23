رئيس "ارتقاء" بأضم: في اليوم الوطني نستلهم بكل فخر واعتزاز ماضينا المجيد ونستشرف مستقبلنا الملهم

وأضاف: "يؤكد شعار الاحتفاء بذكرى اليوم الوطني في عامه الرابع والتسعين "نحلم ونحقق" أن أحلامنا أصبحت حقيقة وواقعًا ملموسًا منذ عهد المؤسس ومن جاء من بعده من أبنائه البررة – رحمهم الله جميعًا – الذين ساروا على نهجه، ووصولاً إلى هذا العهد الميمون، جسدتها (94) عامًا عامرة بالعزيمة والإصرار، وحافلة بالمنجزات والمشروعات، ومسطرة بالأمجاد والنجاحات، بتوفيق من الله عز وجل، ثم بفضل ما اعتمدته قيادتنا الرشيدة- أعزها الله - من رؤية شاملة للتطوير والتغيير، لتصنع فجرًا جديدًا من النماء والبناء والشغف والتطوير والإلهام والتنافسية واستشراف المستقبل".