أمير منطقة تبوك يستقبل وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان

وأشاد الأمير فهد بن سلطان بأعمال ومشروعات الوزارة، وإسهاماتها في تنفيذ الخطط الخدمية والتنموية والسكنية بمنطقة تبوك، مثمنًا جهود الوزير في دعم المشروعات بالمنطقة، ومنوهًا بما توليه القيادة الحكيمة - أيدها الله - من اهتمام وعناية بكل ما يخدم المواطن من المشروعات التنموية.