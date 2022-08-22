أمير منطقة تبوك يستقبل وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان

استقبل الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز، أمير منطقة تبوك بمكتبه بالإمارة اليوم، وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان ماجد بن عبدالله الحقيل، الذي يزور المنطقة حاليًا.
وجرى خلال اللقاء استعراض خطط الوزارة ومشروعاتها التنموية والسكنية التي تقدمها للمستفيدين في مدن ومحافظات منطقة تبوك.
وأشاد الأمير فهد بن سلطان بأعمال ومشروعات الوزارة، وإسهاماتها في تنفيذ الخطط الخدمية والتنموية والسكنية بمنطقة تبوك، مثمنًا جهود الوزير في دعم المشروعات بالمنطقة، ومنوهًا بما توليه القيادة الحكيمة - أيدها الله - من اهتمام وعناية بكل ما يخدم المواطن من المشروعات التنموية.
من جهة أخرى أعرب وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان عن شكره لأمير منطقة تبوك على متابعته المستمرة ومساندته لأعمال ومشروعات الوزارة بمنطقة تبوك، والتي أسهمت في ارتفاع وتيرة العمل والإنجاز في مشروعات المنطقة.
حضر الاستقبال وكيل إمارة منطقة تبوك محمد بن عبدالله الحقباني، وأمين المنطقة المهندس حسام اليوسف.