الرياض.. ثانوية العز بن عبدالسلام تنفّذ مبادرة "نبيه" للتوعية بمخاطر المخدرات

تزامنًا مع حملة الحرب على المخدرات التي تنفذها الجهات المعنية، نفّذت ثانوية العز بن عبدالسلام بالعزيزية (جنوب الرياض) مبادرة "نبيه" لرفع الوعي بأضرار المخدرات والمؤثرات العقلية لدى الطلاب، بإشراف المرشد الطلابي تركي المعدي ومتابعة مدير المدرسة علي القيسي.
وتسعى وزارة التعليم من خلال هذه المبادرة إلى رفع وعي الطلاب بأضرار المخدرات والمؤثرات العقلية، والمساهمة في حمايتهم، وتعزيز القيم والمهارات والسلوك الإيجابي لديهم، إلى جانب تنمية مهارات التفكير الناقد لدى الطلبة، بما يساعدهم في اتخاذ القرار وحل المشكلات.
وتعقد وزارة التعليم -ممثلة في الإدارة العامة للتوجيه الطلابي بوكالة التعليم العام- عددًا كبيرًا من الورش التوعوية في المناطق والمحافظات ضمن مبادرة "نبيه"؛ حيث شارك في المبادرة نحو 600 ألف طالب وطالبة في المرحلة الأولى، والثانية 485 ألف طالب وطالبة، وضمت 12,490 ورشة عمل في 6780 مدرسة و7442 مدربًا ومدربة؛ بينما المرحلة الثالثة 125,589 طالبًا وطالبة.