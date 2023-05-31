الرياض.. ثانوية العز بن عبدالسلام تنفّذ مبادرة "نبيه" للتوعية بمخاطر المخدرات

وتعقد وزارة التعليم -ممثلة في الإدارة العامة للتوجيه الطلابي بوكالة التعليم العام- عددًا كبيرًا من الورش التوعوية في المناطق والمحافظات ضمن مبادرة "نبيه"؛ حيث شارك في المبادرة نحو 600 ألف طالب وطالبة في المرحلة الأولى، والثانية 485 ألف طالب وطالبة، وضمت 12,490 ورشة عمل في 6780 مدرسة و7442 مدربًا ومدربة؛ بينما المرحلة الثالثة 125,589 طالبًا وطالبة.