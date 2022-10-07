أمير عسير يرعى فعاليات "اليوم العالمي للمسنين"

عقب ذلك شاهد أمير عسير والحضور فيلم المسنّة شعبانة، والتي تعتبر أحد نماذج اهتمام القيادة ورعايتها، عقب ذلك قُدِّم أوبريت بعنوان "ملحمة المسنين"، بمشاركة الفرق الشعبية، ثم كرّم الأمير تركي بن طلال عددًا من كبار السن الذين قدّموا إسهامات عديدة للوطن والمواطن في منطقة عسير، ثم التقطت الصور التذكارية معه بهذه المناسبة.