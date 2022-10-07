أمير عسير يرعى فعاليات "اليوم العالمي للمسنين"

رعى الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز أمير منطقة عسير، فعاليات "اليوم العالمي للمسنين"، الذي نظَّمه فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، تحت شعار "مرونة المسنين في عالم متغير"، بحضور سفير دولة الإمارات العربية المتحدة لدى المملكة الشيخ نهيان آل نهيان، وذلك في حديقة المطار بأبها.
وبدأ الحفل المعدّ بهذه المناسبة بتلاوة آيات من القرآن الكريم، ثم ألقى مدير عام فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة عسير هادي الشهراني، كلمةً أوضح خلالها حرص واهتمام حكومة خادمِ الحرمين الشريفين بفئة المسنين، وما تحظى به فئة المسنين من اهتمام خاص لدى أفراد المجتمع السعودي وفق ما أمرت به الشريعة الإسلامية وما يختص به المجتمع من قيم وعادات وتقاليد تجعل من المسنين محل التقدير والاهتمام.
وأشار إلى ما أولته القيادة الحكيمة لهذه الفئة من العناية والاهتمام من الناحية التنظيمية والتاريخية؛ حيث نصّ النظام الأساسي للحكم على أن الدولة تكفل حق المواطن وأسرته في حالة الطوارئ والمرض والعجز والشيخوخة، وتدعم الضمان الاجتماعي وتشجع المؤسسات والأفراد على الإسهام في الأعمال الخيرية.
وأضاف "الشهراني" أن "حكومةَ خادم الحرمين الشريفين، أيدها الله، سنّت العديدَ من الأنظمة والقوانين لتحسين جودة الحياة ورفع مستوى الخدمات المقدّمة لكبار السن، الذي تشرف عليه وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية من خلال تأسيس دور الرعاية ونظام حقوق كبار السن".
عقب ذلك شاهد أمير عسير والحضور فيلم المسنّة شعبانة، والتي تعتبر أحد نماذج اهتمام القيادة ورعايتها، عقب ذلك قُدِّم أوبريت بعنوان "ملحمة المسنين"، بمشاركة الفرق الشعبية، ثم كرّم الأمير تركي بن طلال عددًا من كبار السن الذين قدّموا إسهامات عديدة للوطن والمواطن في منطقة عسير، ثم التقطت الصور التذكارية معه بهذه المناسبة.
جديرٌ بالذكر أن الفعاليات التي تستمرّ أربعة أيام يشارك فيها العديد من الجهات الحكومية والمؤسسات الأهلية والجمعيات الخيرية بالمنطقة؛ لتقديم العديد من الخدمات والاستشارات لفئة كبار السن.