من منطلق مسؤوليتها الاجتماعية.. "نستلة" راعيًا لإفطار الصائمين عند الإشارات المرورية

ويهدف البرنامج لتوزيع مليون وجبة في السعودية في الشوارع والطرقات الرئيسة وعند الإشارات المرورية، وذلك إسهامًا منها في توفير الوجبات لقائدي السيارات، ونشرًا لثقافة التكافل المجتمعي الذي أمر به ديننا الحنيف وأصبح سمة للمجتمع وخدمة لأهداف رؤية ٢٠٣٠ التي تشدد على الشركات لتفعيل مسؤوليتها الاجتماعية.