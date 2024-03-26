من منطلق مسؤوليتها الاجتماعية.. "نستلة" راعيًا لإفطار الصائمين عند الإشارات المرورية

من منطلق مسؤوليتها الاجتماعية رعت شركة نستلة مبادرة إفطار صائم الذي ينفذه المركز الوطني للمسؤولية والدراسات في كل من الرياض وجدة والشرقية.
ويهدف البرنامج لتوزيع مليون وجبة في السعودية في الشوارع والطرقات الرئيسة وعند الإشارات المرورية، وذلك إسهامًا منها في توفير الوجبات لقائدي السيارات، ونشرًا لثقافة التكافل المجتمعي الذي أمر به ديننا الحنيف وأصبح سمة للمجتمع وخدمة لأهداف رؤية ٢٠٣٠ التي تشدد على الشركات لتفعيل مسؤوليتها الاجتماعية.
وتم التوزيع في عددٍ من مدن المملكة بهدف توسيع دائرة الفائدة من الحملة ويشارك فيها أكثر من ٩٠٠ متطوع محترف تم تدريبهم وتأهيلهم لهذا المشروع.
وتأتي رعاية شركة نستلة لهذه المبادرة من منطلق ريادتهم في المسؤولية الاجتماعية والإسهام في تنمية المجتمع ودعم المتطوعين بما يلبي احتياجاته ومتطلباته.