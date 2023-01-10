"العثمان" يزور جمعية التوحد بألمع ويشيد بجهودها في سبيل تحقيق النجاح

استقبلت جمعية التوحد بمحافظة رجال ألمع مساء أمس المدير التنفيذي للجمعية السعودية للتوحد، عبدالعزيز العثمان والذي قام بجولة على مرافق الجمعية ومراكز الرعاية النهارية التابعة لها. وذلك في إطار التعاون والتكامل وتبادل الزيارات بين الجمعيتين.
وكان في استقباله رئيس مجلس الإدارة إبراهيم الناشبي وعضو مجلس الإدارة والمسؤول المالي محمد آل فائع والمدير التنفيذي علي زايد والعاملون بالجمعية.
قام بجولة على مرافق الجمعية ومراكز الرعاية النهارية التابعة لها، كما أثنى على ما بذلته الجمعية في سبيل هذا النجاح وقال: "ما قدمتموه من إنجاز بحصولكم على(A+) في تقييم الوزارة للمركز يدل على التميز، ولقد سعدت بزيارتي للمركز الذي يمتاز بفصول جميلة ورعاية مميزة، ورؤية ورسالة وقيم، وأسأل الله أن يكون هذا المركز منار لمراكز الرعاية النهارية في منطقة عسير، ونحن في الجمعية السعودية للتوحد نمد جسور التعاون بيننا وبينكم، ونريد أن يستمر التواصل بيننا، ونسأل الله لكم التوفيق النجاح والتميز دائماً.
كما قام بزيارة بعض المعالم السياحية في المحافظة، بصحبة رئيس مجلس الإدارة وعضو المجلس والمسؤول المالي محمد آل فايع، وعلى رأسها كوخ العسل الألمعي والذي يعد من أبرز المعالم السياحية في المحافظة، وقرية رجال ألمع التراثية.
ورحب المدير التنفيذي لجمعية التوحد علي زايد البناوي بالعثمان وقال "سعدنا كثيراً بهذه الزيارة التي تحتل مكانة كبيرة لدينا، وهي تدل على أواصر التعاون فيما بيننا، وتعزز من الشراكات، ونتطلع إلى أن نعمل جميعاً ونبذل كل ما نستطيع في سبيل خدمة المصابين باضطراب طيف التوحد".