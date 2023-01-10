"العثمان" يزور جمعية التوحد بألمع ويشيد بجهودها في سبيل تحقيق النجاح

قام بجولة على مرافق الجمعية ومراكز الرعاية النهارية التابعة لها، كما أثنى على ما بذلته الجمعية في سبيل هذا النجاح وقال: "ما قدمتموه من إنجاز بحصولكم على(A+) في تقييم الوزارة للمركز يدل على التميز، ولقد سعدت بزيارتي للمركز الذي يمتاز بفصول جميلة ورعاية مميزة، ورؤية ورسالة وقيم، وأسأل الله أن يكون هذا المركز منار لمراكز الرعاية النهارية في منطقة عسير، ونحن في الجمعية السعودية للتوحد نمد جسور التعاون بيننا وبينكم، ونريد أن يستمر التواصل بيننا، ونسأل الله لكم التوفيق النجاح والتميز دائماً.