"الأرصاد" يدشن البرنامج التوعوي والتثقيفي من المدينة المنورة

دشن المركز الوطني للأرصاد اليوم، البرنامج التوعوي والتثقيفي بالطقس والمناخ من المدينة المنورة،
يأتي ذلك ضمن إطار الشراكة الاستراتيجية للمركز مع وزارة التعليم، احتفالاً بمناسبة اليوم العالمي للأرصاد 2023م والذي يأتي تحت شعار "مستقبل الطقس والمناخ والمياه عبر الأجيال".
حضر التدشين مدير عام الإدارة العامة للتعليم بمنطقة المدينة المنورة، ناصر بن عبدالله العبد الكريم، ومدير فرع المركز الوطني للأرصاد بمنطقة المدينة المنورة، عبدالله أبو هيلة وعدد من منسوبي الإدارة العامة للتعليم بالمنطقة.
ويهدف البرنامج الذي يستمر حتى نهاية الأسبوع الجاري، إلى نشر الوعي بأهمية الطقس والمناخ للنشء والذي يعتبر من أولويات المركز لتكون الأرصاد جزءًا لا يتجزأ من مناشط الحياة، إضافة إلى إنشاء جيل ملمّ بمعلومات الطقس والمناخ بشكل تام، ويستهدف طلاب وطالبات التعليم العام والجامعي.
وتم خلال التدشين التعريف بالبرنامج وأهميته، إذ يعد ضمن مبادرات المركز الوطني للأرصاد في احتفال المملكة باليوم العالمي للأرصاد، كما تم تعريف وفود المدارس من الطلاب والطالبات الذين زاروا المعرض المصاحب للبرنامج، بمهام الراصد الجوي ومنظومة الأرصاد في المملكة والتطور والنقلة التي وصلت إليه والدعم الكبير الذي تحظى به.
يذكر أن البرنامج يشمل برامج توعوية مختلفة لتعزيز أهمية الطقس والمناخ وتعريف الطلاب والطالبات بذلك، إضافة إلى تشجيع الطلاب والطالبات على البحث والابتكار في مجال الطقس والمناخ، وتفعيل النشاطات اللاصفية والزيارات الميدانية لفروع ومرافق المركز الوطني للأرصاد..