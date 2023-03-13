"الأرصاد" يدشن البرنامج التوعوي والتثقيفي من المدينة المنورة

وتم خلال التدشين التعريف بالبرنامج وأهميته، إذ يعد ضمن مبادرات المركز الوطني للأرصاد في احتفال المملكة باليوم العالمي للأرصاد، كما تم تعريف وفود المدارس من الطلاب والطالبات الذين زاروا المعرض المصاحب للبرنامج، بمهام الراصد الجوي ومنظومة الأرصاد في المملكة والتطور والنقلة التي وصلت إليه والدعم الكبير الذي تحظى به.