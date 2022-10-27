"الشؤون الإسلامية" بنجران تنظم عددًا من المحاضرات والبرامج التوعوية

ينظم مركز الدعوة والإرشاد ووحدة التوعية العلمية والفكرية بفرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بنجران، عددًا من المحاضرات والبرامج التوعوية للمجتمع في بعض جوامع المنطقة.
وتنطلق أولى هذه المحاضرات مساء اليوم الخميس بعد صلاة العشاء في مسجد فراس بن حابس، يقدمها الشيخ أحمد العنزي، بعنوان "توافق العقل الصحيح مع النقل الصريح".
بالإضافة إلى محاضرة بعد صلاة المغرب في جامع ابن حران، يقدمها الشيخ إبراهيم العنزي، عن "فضل الفرقة الناجية والتحذير مما يضادها".
كما ينفذ فرع الوزارة، غدًا الجمعة، محاضرة بعنوان "وسائل التواصل الاجتماعي وأثرها على الفرد والمجتمع"، يقدمها الشيخ أحمد العنزي، بعد صلاة العشاء، في جامع علي بن أبي طالب.
وكذلك محاضرة بعنوان "تفسير كلمة التوحيد"، يلقيها الشيخ إبراهيم العنزي، في جامع مصعب بن عمير، بعد صلاة العشاء.
إلى جانب محاضرة يوم السبت المقبل، في جامع عبدالعزيز بن فهد، يقدمها الشيخ بدر البدر، بعد صلاة العشاء، بعنوان "أساليب جماعة الإخوان الإرهابية في تجنيد الشباب".
وتأتي هذه المحاضرات والبرامج التوعوية حرصًا من وزارة الشؤون الإسلامية بفرع نجران على نشر الوعي بين أفراد المجتمع، وتوضيح العقيدة الصحيحة وبيان نهج الفئة الضالة في تضليل الشباب.