"الشؤون الإسلامية" بنجران تنظم عددًا من المحاضرات والبرامج التوعوية

إلى جانب محاضرة يوم السبت المقبل، في جامع عبدالعزيز بن فهد، يقدمها الشيخ بدر البدر، بعد صلاة العشاء، بعنوان "أساليب جماعة الإخوان الإرهابية في تجنيد الشباب".