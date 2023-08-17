"ولادة الدمام" ينظّم حفلَ تخريج 60 ممرضة بالأقسام الحرجة

نظّم مستشفى الولادة والأطفال بالدمام، أحد مكونات تجمع الشرقية الصحي، صباح اليوم الخميس؛ حفلَ تخريج 60 ممرضة متدرّبة في الأقسام الحرجة، ضمن برنامج تأهيلي استمرّ تسعة أشهر تدريبية.