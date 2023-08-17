"ولادة الدمام" ينظّم حفلَ تخريج 60 ممرضة بالأقسام الحرجة

نظّم مستشفى الولادة والأطفال بالدمام، أحد مكونات تجمع الشرقية الصحي، صباح اليوم الخميس؛ حفلَ تخريج 60 ممرضة متدرّبة في الأقسام الحرجة، ضمن برنامج تأهيلي استمرّ تسعة أشهر تدريبية.
وقالت إدارة المستشفى: إن البرنامج يهدف إلى إكساب أخصائيّي التمريض حديثي التعيين والعاملين بالأقسام العامة؛ المعرفةَ والمهارات السلوكية والمهنية والخبرة اللازمة التي تُمكّنهم من العمل بأقسام الرعاية الحرجة.
وأوضحت أن البرنامج يهدف لضمان تقديم خدمة صحية مميّزة، ويساهم في توطين وظائف الكادر الصحي، وفق رؤية المملكة 2023م، بالتعاون مع جهات أكاديمية محلية وعالمية متخصصة.
وأضافت: أنّ مثل هذه البرامج التدريبية تسهم في تجويد الخدمة المقدّمة للمستفيدين من الخدمات الصحية، ورفع مستوى الأداء.